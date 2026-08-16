Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 0-0 (H1): Quang Hải dự bị, Đình Bắc đá chính

Hương Ly
Tiểu Phùng
Hữu Phạm

TPO - HLV Kim Sang-sik cất Quang Hải trên ghế dự bị đồng thời tung Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long vào sân ngay từ đầu. Hai tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son.

report Tuyển Việt Nam đến sân, chuẩn bị khởi động
1786879715075-8731407865152588580-g6368102153813861992-ec08a66fcdb203735f152e6c3e70f474.jpg
1786879715090-8731407865152588580-g6368102153813861992-4b9b3202b631ac22782dfc240e3963fb.jpg
photo Những chiếc áo đấu Việt Nam được chuẩn bị tươm tất
773995561-1941978526480863-4165631003314580953-n.jpg
776275915-28262657080090047-2186917183346612072-n.jpg
773291043-1775259510153077-8992340210363614665-n.jpg
777515666-1359442962485896-5531263373768797664-n.jpg
777867723-1763987777975009-5039835648446401512-n.jpg
photo CĐV Việt Nam tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim tại sân Kuala Lumpur

Ảnh: M.D.

1786878743470-8731407865152588580-g6368102153813861992-5698eecf15135f436de1d59ec97bfa93.jpg
1786878743471-8731407865152588580-g6368102153813861992-41a6e308c8446af18cf651c0a06453d9.jpg
1786878743472-8731407865152588580-g6368102153813861992-3c27bae7bec4d38c7da93d7fc214f42a.jpg
1786878743466-8731407865152588580-g6368102153813861992-45fbef36ae908f998d6990c7385ef0cc.jpg
report Malaysia đối diện nhiều khó khăn trước trận bán kết lượt đi
report Tuyển Malaysia lại đón nhận thêm 2 'thương binh', tan hoang lực lượng trước Việt Nam

Trong một diễn biến mới nhất khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi âu lo, HLV Tan Cheng Hoe chính thức xác nhận thêm 2 trụ cột là Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Zaman sẽ buộc phải ngồi ngoài. Fazrul Amir dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Philippines.

Cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC này chỉ có thể thi đấu vỏn vẹn 11 phút ngắn ngủi trước khi nhường chỗ lại cho Haqimi Azim Rosli. Bên cạnh đó, Aliff Haiqal Lau cũng hoàn toàn biến mất trong các buổi tập chiến thuật của đội tuyển quốc gia suốt những ngày vừa qua do chưa đảm bảo thể lực. Azim là hậu vệ cánh hàng đầu trong khi Aliff Haiqal Lau là tiền vệ quan trọng của Bầy hổ.

Việc mất đi hai nhân tố chủ chốt này đồng nghĩa với việc Malaysia thiếu tới 6 lựa chọn trong đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trước đó, họ đã vắng Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob do chấn thương.

hpvrvg4b0aapbhs.jpg
1786113856769-174868144339612005-g6368102153813861992-4c485a7d432f2c28a3f3279de23647da-2323.jpg

Bước vào trận đấu, chủ nhà Malaysia đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. HLV Tan Cheng Hoe mất một nửa đội hình chính và chỉ còn 16 cầu thủ sung sức. Tuyến giữa của "Hổ Malay" gãy vụn khi vắng hàng loạt trụ cột như Kuzain hay Aliff Haiqal.

Thêm vào đó, việc không được thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil cũng làm suy giảm đáng kể sức mạnh tinh thần của họ. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, đội chủ nhà sẽ chơi với tâm thế tự tin. Hàng thủ Việt Nam vẫn cần đặc biệt dè chừng tiền đạo Paulo Josue, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải cho "Hổ Malay".

Trái ngược với sự chắp vá của Malaysia, tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách với đội hình mạnh nhất. Nhờ chiến lược xoay tua đội hình khéo léo ở vòng bảng, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Chiều sâu đội hình lý tưởng với những mũi nhọn tấn công sắc bén như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam dễ dàng biến hóa đấu pháp, khiến đối thủ không thể bắt bài.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ những "Chiến binh sao vàng". Hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn là "khắc tinh" của Malaysia trên mọi đấu trường. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Asian Cup, chúng ta đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Năm nay, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho vòng bán kết. Do đó, mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là thi đấu thật tập trung, tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng ngay trên sân Kuala Lumpur. Một kết quả thuận lợi ở lượt đi sẽ tạo bước đệm hoàn hảo trước khi hai đội tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
Tiểu Phùng
Hữu Phạm
#Malaysia #Việt Nam #ASEAN Cup #bán kết #bóng đá #Việt Nam vs Malaysia #trực tiếp Việt Nam vs Malaysia #link Việt Nam vs Malaysia #vtv Việt Nam vs Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe