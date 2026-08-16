Chuyên gia Phan Anh Tú: Malaysia có thể đá thấp, phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam

TPO - Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đội tuyển Việt Nam có cơ hội để giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, nhưng cảnh báo đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không nên nóng vội.

HLV Kim Sang-sik sẽ nối tiếp mạch bất bại của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia? (ảnh Hữu Phạm)

"Malaysia chắc chắn không lạ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, họ sẽ nghiên cứu kỹ để có phương án đối phó. Đội tuyển Malaysia có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh và đồng đều hơn. Nếu chơi đúng sức, chúng ta có thể giành chiến thắng 2-1"-chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, vấn đề với Malaysia là khả năng phối hợp ăn ý giữa các vị trí cũng như phong độ cầu thủ. Malaysia hiện thiếu hụt lực lượng khá lớn do chấn thương và các nguyên nhân khác. Một câu hỏi nữa đặt ra với Malaysia là chiến thuật trước Việt Nam.

"Nếu họ đá thấp, tập trung phá lối chơi của Việt Nam thì chúng ta có thể gặp khó khăn. Nhưng thi đấu trên sân nhà liệu Malaysia có chấp nhận đá phòng ngự hay không? Nếu chơi đôi công, phủ đầu với Việt Nam, họ dễ dính đòn phản công"-ông Phan Anh Tú nói.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Việt Nam có lợi thế trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik vì vậy không cần vội vàng, nôn nóng mà thay vào đó tập trung kiểm soát bóng tốt, khai thác sơ hở của đối phương để dứt điểm.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 21h ngày 16/8 (giờ Malaysia, 20h giờ Việt Nam) trên sân vận động Kuala Lumpur.