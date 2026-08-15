Thái Lan rộng cửa vào chung kết sau chiến thắng cách biệt 3-1 trước Singapore

TPO - Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Thái Lan thi đấu đầy thực dụng và dễ dàng có 3 bàn thắng dẫn trước. Bàn thủng lưới vào cuối trận chỉ khiến họ có vẻ bớt đi chút lợi thế trước khi bước vào trận bán kết lượt về.

foul Hết giờ, Thái Lan thắng 3-1 và tạo lợi thế mênh mông Thái Lan tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội so với Singapore. Họ chơi hiệu quả hơn rất nhiều so với chủ nhà. Điểm trừ hiếm hoi trong show diễn của Thái Lan chỉ là việc họ vừa nhận bàn thua đầu tiên ở giải. time Trận đấu có 3 phút bù giờ goal VÀO, Singapore ghi bàn danh dự 83': Ilhan Fandi lên tiếng với cú cứa lòng đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới. Phẩm chất ngôi sao đã giúp Fandi thắp lên hy vọng mong manh cho Singapore. report Singapore bất lực 80': Tấn công miệt mài, dứt điểm liên tục, nhưng Singapore vẫn bế tắc hoàn toàn. Họ cóng chân đến nỗi không dám dứt điểm. report Singapore miệt mài tạt bóng 75': Các pha tấn công của Singapore rất đơn điệu. Họ chủ yếu chỉ tạt bóng từ 2 cánh nhưng chất lượng các quả tạt là rất thấp. Hàng thủ Thái Lan dễ dàng hóa giải. report Thái Lan vẫn lên bóng rất sắc 70': Wanchai phối hợp với đồng đội, sau đó Gustavsson băng lên dứt điểm mạnh mẽ. Hàng thủ Singapore thêm một lần hỗn loạn. goal KHÔNG VÀO, Singapore suýt nhận bàn thua thứ 4 65': Tận dụng tình huống Sìngapore quá ham tấn công, Picha đã được đặt vào thế đối mặt thủ môn. Trong thế 3 đấu 1, anh quyết định dứt điểm và cú đá không thành công. report NHM Singapore vẫn cổ vũ hết mình cho đội tuyển 61': Các cầu thủ Thái Lan đang làm chủ cuộc chơi trong khi Singapore vẫn loay hoay với những pha phối hợp thiếu chuẩn xác. Dù thế trận là rất bế tắc nhưng các cầu thủ Singapore vẫn nhận được sự ủng hộ hết mình từ khán đài. report Singapore đã xuống tinh thần 55': Bàn thua thứ 3 coi như đã đánh sập tập thể Singapore. Lúc này họ thi đấu uể oải thấy rõ. Thái Lan dù không tăng tốc nhưng vẫn thường xuyên tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm. goal VÀO, 3-0 cho Thái Lan 50': Vẫn từ bài pressing cướp bóng từ giữa sân, Thái Lan đã ghi bàn. Gustavsson đi bóng đầy tốc độ rồi chuyền vào như đặt để Seksan đệm lòng cận thành ghi bàn. Thái Lan coi như nắm chắc vé vào chung kết dù họ vẫn còn trận lượt về trong tay. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu bất lực của Singapore. Họ cầm bóng nhiều, triển khai mạch lạc nhưng lại không biết cách đưa bóng vào lưới đối thủ. Trong khi đó, Thái Lan gần như mỗi pha lên bóng là tạo ra khác biệt. Tỷ số 2-0 phản ánh sự lạnh lùng của các vị khách. report Thái Lan suýt ghi bàn thứ 3 40': Singapore mải tấn công và một lần nữa bị mất bóng. Seksan đã tăng tốc với khoảng trống mênh mông trước mặt. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đi quá hiền. report Không vào, Singapore bỏ phí cơ hội vàng 36': Thủ môn Kampong đoán đúng hướng bóng, cản phá cú ra chân khá lộ của Shawal. Thái Lan vẫn chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. penalty Penalty cho Singapore 32': Trọng tài kết luận trong pha tranh chấp, Shawal đã bị phạm lỗi. Thái Lan chịu penalty. report Singapore bỏ lỡ cơ hội khó tin 30': Shawal đánh đầu nguy hiểm và từ cự ly chỉ 3 mét, Mahler đã được trao cơ hội dứt điểm. Không hiểu sao anh lại đưa bóng đi lên trời. goal 2-0, rất đơn giản cho Thái Lan 26': Thái Lan thêm một lần chứng tỏ sự sắc sảo trong tấn công. Vẫn từ pha cướp bóng của Seksan, Teerasak đã ghi bàn. Anh đón đường tạt từ Waris và trong thế thoải mái, tiền đạo Thái Lan đã dễ dàng đánh đầu tung lưới. report Không vào, Singapore thoát thua 22': Harun để mất bóng nguy hiểm, tạo cơ hội cho Teerasak đối đầu thủ môn Singapore. Rất may là thủ môn chủ nhà đã xuất sắc. report Thế trận đúng như ý đồ của Thái Lan 20': Bàn thắng sớm giúp Thái Lan có thể đưa trận đấu đi theo ý đồ của mình. Lúc này họ thi đấu chậm rãi, ung dung. Thái Lan vẫn đang chờ Singapore lộ ra sai lầm. goal VÀO, Thái Lan bất ngờ ghi bàn 14': Trong thế trận không có gì triển vọng, Thái Lan đã mở điểm. Họ cho thấy đẳng cấp vượt trội với pha phối hợp sắc như dao cạo để Teerasak dứt điểm cực hiểm ghi bàn. report Không được 8': Từ pha ném biên xa của Lionel Tan, Shawal đã chớp thời cơ bắt volley. Tiếc rằng bóng đập vào mặt Yotsakon. Nếu không, thủ môn Thái Lan sẽ đối diện với một pha dứt điểm nguy hiểm. report Singapore đang chơi rất tự tin 5': Với những pha chuyển trạng thái thanh thoát, khả năng bọc lót và đọc tình huống hiệu quả, chủ nhà Singapore đang khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn. foul Trận đấu bắt đầu report Hai thế lực giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu Đây là màn đối đầu giữa hai đội tuyển sở hữu nhiều cúp vô địch Đông Nam Á nhất: Thái Lan dẫn đầu với 7 lần vô địch, trong khi Singapore đứng thứ hai với 4 danh hiệu. report Hàng thủ, điểm tựa của Thái Lan Thái Lan là đội duy nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 giữ sạch lưới cả 4 trận (thắng Lào 5-0, Malaysia 2-0, Philippines 1-0, Myanmar 2-0), giành trọn vẹn 12 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +10 report Lịch sử đang thuộc về Thái Lan "Voi chiến" đang nắm giữ chuỗi toàn thắng 8 trận liên tiếp trước Singapore trên mọi đấu trường từ năm 2014 đến 2025, ghi tổng cộng 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 lần. report Đội hình ra sân của Singapore report Hai đội đã có mặt ở sân để chuẩn bị cho trận đấu report NHM Thái Lan đã có mặt ở sân Trận này, do chủ nhà chỉ dành vài trăm vé cho đội khách nên số lượng NHM Thái Lan có mặt tại sân cũng không nhiều. report Đội hình ra sân của Thái Lan

Không khí trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Singapore và Thái Lan đang nóng lên từng giờ khi hai đối thủ nhiều duyên nợ bước vào màn chạm trán đầy toan tính. Dù xét về vị thế, khoảng cách 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giúp "Voi chiến" (hạng 94 thế giới) được đánh giá vượt trội so với đội bóng Đảo quốc Sư tử (hạng 148 thế giới), nhưng thực tế 90 phút tại chảo lửa Jalan Besar sẽ không hề bằng phẳng cho thầy trò xứ chùa Vàng.

Điểm tựa lớn nhất giúp Singapore tự tin nghênh chiến ứng viên vô địch chính là sự thăng hoa của Ilhan Fandi. Với vai trò đầu tàu không thể thay thế trên hàng công, chân sút sinh năm 2002 đang phô diễn phong độ chói sáng với 3 pha lập công mang tính chất sống còn.

Cú bắt volley cháy lưới Campuchia ở những giây bù giờ cuối cùng cùng pha băng cắt nhạy bén gỡ hòa trước Indonesia chính là những "bàn thắng vàng" đưa Singapore lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất. Bản năng săn bàn cùng sự lạnh lùng ở các thời khắc ngặt nghèo biến Ilhan thành hiểm họa thường trực đối với bất kỳ hàng thủ nào.

Ilhan Fandi sẽ gánh vác hàng công tuyển Singapore trên vai

Chính vì thế, cuộc so tài này trở nên đặc biệt hấp dẫn khi hậu vệ Waris Choolthong bên phía Thái Lan nhận nhiệm vụ phong tỏa người bạn thân. Khoảng thời gian sát cánh trong màu áo BG Pathum United giúp Waris thấu hiểu đến từng bước chạy, thói quen chạm bóng và tư duy dứt điểm của tiền đạo người Singapore.

Dù dành cho đồng đội cũ sự tôn trọng tuyệt đối và thường xuyên trò chuyện suốt giải đấu, Waris vẫn tuyên bố gác lại mọi tình bạn ngay khi bước qua vạch vôi: "Trong suốt 90 phút thi đấu, chúng tôi không phải là bạn. Chúng tôi sẽ trở lại làm bạn sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên."

Về mặt thế trận, Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc nhằm bẻ gãy ý chí đối thủ và tìm kiếm lợi thế trước trận lượt về. Ngược lại, việc thi đấu trên mặt cỏ sở trường của Jalan Besar cho phép Singapore lựa chọn khối đội hình phòng ngự kỷ luật, rình rập chờ đợi sai lầm để tung ra đòn phản công chớp nhoáng với điểm đến cuối cùng là Ilhan Fandi.

Cuộc đấu trí giữa một tập thể vượt trội về đẳng cấp và một đội bóng giàu tinh thần chiến đấu cùng một cá nhân biết tạo đột biến hứa hẹn sẽ mang đến màn đôi công nghẹt thở đến những giây phút cuối cùng. Sau 90 phút tranh tài, đội nào sẽ giành lợi thế cho trận lượt về?