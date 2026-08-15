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Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 2026: Nơi thể thao hòa cùng bản sắc

Trọng Đạt

TPO - Nhằm xây dựng một sân chơi thể thao mang bản sắc riêng biệt và gắn liền với đời sống cộng đồng, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần 1 năm 2026.

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Đại diện BTC trả lời họp báo.

Mùa giải đầu tiên diễn ra từ ngày 23 đến 29/8, quy tụ 12 đội bóng đại diện cho các cộng đồng dân tộc thiểu số từ 9 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đơn vị chủ nhà Lào Cai góp mặt 4 đại diện: phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên.

8 đội bóng còn lại là những sứ giả văn hóa đến từ: Xã Vân Sơn (Phú Thọ), xã Pắc Ta (Lai Châu), Xã Mường Pồn (Điện Biên), xã Lâm Bình (Tuyên Quang), Xã Nam Tuấn (Cao Bằng), xã Quỳ Hợp (Nghệ An), Xã Đắk Đoa (Gia Lai), xã Ea Păl (Đắk Lắk)

Sự hiện diện của các đội bóng từ Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên tạo nên một bức tranh đa sắc, mở ra không gian giao lưu văn hóa và lối sống giàu ý nghĩa. Nét độc đáo nhất của giải đấu nằm ở trang phục thi đấu.

Các cầu thủ nữ sẽ khoác lên mình những bộ trang phục được biến tấu từ y phục truyền thống của dân tộc mình, vừa tối ưu cho vận động thể thao, vừa tôn vinh trọn vẹn hoa văn, chất liệu cùng vẻ đẹp nguyên bản.

Bên cạnh các màn so tài nảy lửa tại SVĐ phường Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Lào Cai còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm bản địa đặc sắc. Các đoàn sẽ có cơ hội hòa mình vào phong tục Tết Xíp Xí độc đáo của đồng bào Thái, biến ngày hội bóng đá thành nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết giữa dân tộc anh em.

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Giải đấu vinh dự đón nhận sự đồng hành của hai nhân vật truyền cảm hứng lớn của bóng đá nước nhà: cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung và cựu tuyển thủ nữ Đỗ Thị Ngọc Châm.

Kinh nghiệm và ngọn lửa đam mê từ bóng đá đỉnh cao của họ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các nữ cầu thủ phong trào, khẳng định tinh thần bóng đá luôn bắt đầu từ chính nhịp đập cộng đồng. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thể thao cơ sở, tạo cơ hội để phụ nữ vùng cao tự tin rèn luyện, thi đấu và khẳng định vị thế của bản thân.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, nền tảng số quốc gia VTVGo cùng hệ thống truyền thông của VTV. Xuyên suốt giải đấu, khán giả truyền hình không chỉ thưởng thức chuyên môn thể thao mà còn được khám phá những câu chuyện đời thường, nghị lực phi thường và nét đẹp phong tục phía sau mỗi nữ cầu thủ.

VTV Cup 2026 chính là bước đệm vững chắc để mở rộng quy mô trong tương lai, hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị bình đẳng giới và tôn vinh văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trọng Đạt
#bóng đá nữ #dân tộc thiểu số #Lào Cai #VTV Cup #thể thao truyền thống #văn hóa Việt Nam #giải đấu

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