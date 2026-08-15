Hơn 4.100 VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ I

TPO - Tối 14/8, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Trị lần thứ I chính thức khai mạc, quy tụ hơn 4.100 vận động viên, huấn luyện viên của 125 đoàn, tranh tài ở 18 môn với 173 bộ huy chương.

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Trị, phường Đồng Thuận, với màn diễu hành của các đoàn vận động viên, nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống cùng chương trình nghệ thuật, đồng diễn thể thao.

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Trị, phường Đồng Thuận.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Quảng Trị mới được hình thành, đồng thời là dịp đánh giá phong trào TDTT quần chúng, thành tích thể thao của địa phương và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X tại TPHCM vào cuối năm 2026.

Theo Ban tổ chức, toàn đại hội có 125 đoàn với hơn 4.100 vận động viên, huấn luyện viên, tham gia tranh tài 173 bộ huy chương ở 18 môn thi đấu. Riêng lễ khai mạc có 82 đoàn với hơn 2.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài tham dự.

Toàn đại hội có 125 đoàn với hơn 4.100 vận động viên.

Ngọn lửa từ Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước và thắp đuốc truyền thống. Năm vận động viên tiêu biểu, đại diện các thế hệ vận động viên xuất sắc của Quảng Trị, rước ngọn đuốc được thắp từ Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh về sân lễ.

Ngọn lửa đại hội sau đó được thắp sáng, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những thành tích mới của thể thao Quảng Trị.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh đây là sự kiện văn hóa - thể thao có ý nghĩa đặc biệt đối với địa phương.

Đây là sự kiện văn hóa - thể thao có ý nghĩa đặc biệt đối với địa phương.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Quảng Trị có không gian phát triển mới, tạo thêm điều kiện để phát triển phong trào TDTT, phát hiện và tuyển chọn tài năng thể thao.

Đại hội cũng là dịp để các ngành cùng 78 xã, phường, đặc khu giao lưu, kết nối, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Tại lễ khai mạc, đại diện vận động viên và trọng tài tuyên thệ thi đấu, điều hành các môn thể thao với tinh thần trung thực, khách quan, cao thượng, đoàn kết và chấp hành nghiêm điều lệ đại hội.

Lễ rước đuốc truyền thống.

Khép lại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật và đồng diễn thể thao, lan tỏa thông điệp rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.