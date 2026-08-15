Đề xuất 'cứu' bóng đá của UEFA, AFC và CONCACAF

TPO - UEFA, AFC và CONCACAF hợp lực để phế truất Chủ tịch Gianni Infantino tại FIFA. Trong tuyên bố chung, 3 Liên đoàn đề xuất giải pháp để xử lý triệt để vấn đề mà họ cho rằng đang âm thầm hủy hoại bóng đá.

Theo Le Monde, UEFA, AFC và CONCACAF đề xuất thành lập Hội đồng quản trị cho FIFA và bầu ra Giám đốc điều hành để điều hành cả bộ máy Liên đoàn Bóng đá thế giới. Điều chỉnh này nhằm chấm dứt tình trạng bóng đá thế giới tập trung quyền lực vào một cá nhân là chủ tịch FIFA.

Tiếp đó, 3 Liên đoàn đề xuất áp dụng mô hình chủ tịch luân phiên, chuyển giao vị trí người đứng đầu FIFA định kỳ 2 năm. Từ thay đổi này, chiếc ghế chủ tịch FIFA trong tương lai sẽ làm nhiệm vụ ngoại giao và đại diện hình ảnh là chính.

Trước đó, UEFA, AFC và CONCACAF công khai phản đối Chủ tịch Infantino về kế hoạch "cổ phần hóa bóng đá". Ba Liên đoàn kêu gọi FIFA phế truất Infantino ngay lập tức, không cần chờ đợi đến cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào tháng 3 năm sau.

Chủ tịch Infantino bị chỉ trích lộng quyền, qua mặt FIFA để tự đưa ra đề xuất mang tính chiến lược làm thay đổi cả nền bóng đá. Ông đề nghị thành lập công ty thương mại mới có tên là FIFA Forward Enterprise (FFE) để nắm giữ quyền khai thác các giải đấu lớn, bao gồm World Cup. FIFA dự kiến bán khoảng 20% - 21% cổ phần của công ty FFE này cho các quỹ đầu tư tư nhân.

Kế hoạch của Infantino nhanh chóng hứng chỉ trích từ giới bóng đá. UEFA phản đối Infantino đầu tiên, thậm chí triệu tập cuộc họp khẩn quy tụ đầy đủ 55 thành viên để thống nhất tẩy chay FIFA nói chung và giải đấu World Cup nói riêng nếu đề xuất của Infantino được thông qua.

Chủ tịch FIFA mất điểm trầm trọng sau một loạt tranh cãi ở World Cup 2026. Bê bối "cổ phần hóa World Cup" là giọt nước tràn ly đẩy Infantino vào cơn khủng hoảng lớn chưa từng có. Ông vẫn nhận ủng hộ từ LĐBĐ châu Phi, Nam Mỹ và Châu Đại Dương. Tuy nhiên, một khi bị UEFA công khai đối đầu, hành trình bảo vệ chiếc ghế của Infantino sẽ gặp thách thức lớn.