Đội tuyển Việt Nam không ngại mặt sân cỏ lá gừng của Kuala Lumpur

TPO - Công tác chuẩn bị hậu cần và chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đang được tiến hành chu đáo, đảm bảo cho sự tự tin của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia.