Đội tuyển Việt Nam không ngại mặt sân cỏ lá gừng của Kuala Lumpur

TPO - Công tác chuẩn bị hậu cần và chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đang được tiến hành chu đáo, đảm bảo cho sự tự tin của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia.
Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới chiến thắng thứ 10 trước Malaysia (ảnh M.D)
Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h (giờ Việt Nam) trên sân vận động
Kuala Lumpur ngày 16/8 tới. Để chuẩn bị, ngày 13/8 đội tuyển Việt Nam đã sang Kuala Lumpur và chiều nay HLV Kim Sang-sik lập tức cho các cầu thủ tập luyện.
Buổi tập diễn ra khá nhẹ nhàng. Thời tiết Kuala Lumpur chiều nay mát mẻ, các cầu thủ vì vậy không bị hao sức. HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho toàn đội vận động nhẹ, lấy lại cảm giác và thích nghi khí hậu.
Trung vệ Thành Chung là chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự
Không khí toàn đội rất vui vẻ, thoải mái và tích cực. Tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) có màn trình diễn tốt ở vòng đấu bảng.
Sau phần khởi động, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chia nhóm đá "ma" và phối hợp nhỏ.
Hai ngoại binh nhập tịch của
đội tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch đã giúp đội tuyển Việt Nam nâng cao sức mạnh.
Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng, hơn các ứng viên đang trong cuộc đua 2 bàn. Tiền đạo Công an Hà Nội thể hiện tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng mạnh mẽ.
Theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, đoàn kết và tinh thần thi đấu kiên cường cũng là những phẩm chất giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn, giành các thành tích trong những năm qua. Ông Trần Anh Tú cho biết đến thời điểm hiện tại, VFF đã triển khai chu đáo công tác hậu cần, chuyên môn cho đội để thầy trò HLV Kim Sang-sik yên tâm tập trung thi đấu. Trước ý kiến lo ngại về mặt sân cỏ lá gừng của sân Kuala Lumpur không quen với đội tuyển Việt Nam, ông Trần Anh Tú cho rằng cầu thủ chuyên nghiệp cần thích nghi và đội tuyển Việt Nam từng đối diện với vấn đề này.
HLV Kim Sang-sik cũng tỏ ra rất thoải mái trên sân tập. Đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao hơn so với Malaysia ở trận bán kết sắp tới. Mạch bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn chưa dừng lại.
Nguyễn Quang Hải đang là tâm điểm chú ý sau trận đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình. Những gì anh thể hiện ở vòng bảng chưa thực sự ấn tượng như chờ đợi của giới hâm mộ. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam vẫn ủng hộ Quang Hải. Phó chủ tịch Trần Anh Tú hôm nay cho rằng Quang Hải là cầu thủ lớn và HLV Kim Sang-sik biết phải dùng anh như thế nào.
Sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur ngày 16/8 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà để tiếp Malaysia trong trận lượt đi tại Mỹ Đình, diễn ra ngày 19/8. Phía trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lớn để thêm 1 lần nữa giành quyền vào chung kết giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
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