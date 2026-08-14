'Biết đâu đấy, Malaysia sẽ thắng đội tuyển Việt Nam 3-0'

TPO - Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động KLFA vào Chủ nhật này, đội tuyển Malaysia nhận được nguồn động viên tinh thần to lớn từ các trụ cột bóng đá nước nhà. Thậm chí Bergson, chân sút số 1 giải vô địch quốc gia nước này, còn tuyên bố anh tin Bầy hổ sẽ thắng 3-0.

Việc triệu tập nhiều gương mặt dự bị và nhân tố trẻ, bên cạnh đó là vấn nạn chấn thương, khiến Harimau Malaya đối diện với thử thách không nhỏ trước một đối thủ sừng sỏ như tuyển Việt Nam. Họ bị đánh giá thấp hơn nhiều khi 2 đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup 2026. Dẫu vậy, các đàn anh kỳ cựu đều đồng loạt lên tiếng khẳng định niềm tin vào thế hệ kế cận.

Cầu thủ chạy cánh Faisal Halim của Selangor FC nhấn mạnh rằng các đàn em cần cởi bỏ gánh nặng tâm lý để thi đấu sòng phẳng: "Trong bóng đá, chúng ta không cần bận tâm đến thứ hạng hay việc các cầu thủ đối phương có xuất sắc hay không.

Điều quan trọng là cách chúng ta vượt qua đối thủ trên sân như thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam rất mạnh. Tuy nhiên, nếu may mắn đứng về phía Harimau Malaya và toàn đội thi đấu gắn kết, tôi tin cơ hội lọt vào trận chung kết là hoàn toàn khả thi".

Faisal Halim gửi lời chúc tới các đàn em

Đồng quan điểm, tiền vệ Afiq Fazail thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim tin tưởng nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ là vũ khí then chốt giúp đội nhà tạo nên bất ngờ: "Với các cầu thủ trẻ, họ rất hào hứng khi được đại diện cho quốc gia và muốn chứng minh bản thân. Chúng ta có thể giành chiến thắng". Thậm chí, anh còn tự tin dự đoán đội nhà sẽ giành thắng lợi cách biệt 2-0 trên sân nhà.

Lạc quan nhất có lẽ là Bergson da Silva. Tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia nhận định: "Tôi hy vọng họ có thể giành chiến thắng. Biết đâu đấy, nếu thuận lợi, chúng ta có thể sẽ giành chiến thắng 2-0 hoặc 3-0. Mọi người đều sẽ ở bên cổ vũ các bạn. Chúc toàn đội những điều tốt đẹp nhất".

Ở vị trí khung gỗ, thủ thành Syihan Hazmi từng nhiều lần đọ sức với đội tuyển Việt Nam cũng lên tiếng. Anh nhắc nhở toàn đội về thái độ thi đấu và sự tập trung cao độ: "Đừng nghĩ về việc chúng ta đang đối đầu với ai. Hãy nghĩ về kết quả trước tiên. Chúng ta phải cống hiến vì những gì chúng ta mong muốn, những gì tập thể cần và những gì người hâm mộ kỳ vọng. Thành công chỉ đến từ sự nỗ lực. Đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tiến lên".

Bergson - Cỗ máy săn bàn lịch sử của bóng đá Malaysia Bergson trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Johor DT khi vượt mốc 150 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ở giải vô địch quốc gia, anh lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất một mùa giải (29 bàn năm 2022) và chính thức xô đổ kỷ lục của Indra Mahayuddin để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Thậm chí năm 2022, anh còn lọt Tốp 5 cây săn bàn hàng đầu thế giới với 46 pha lập công sau 36 trận, đứng cạnh những tên tuổi như Kylian Mbappe hay Erling Haaland. Đồng thời, anh là cầu thủ đầu tiên của JDT lập hat-trick tại đấu trường AFC Champions League. Thành tích đó giúp Bergson cùng Johor DT thống trị tuyệt đối giải quốc nội với chuỗi chức vô địch Super League liên tiếp, trong đó có mùa giải 2022 giành cú ăn 4 và bất bại cả mùa. Anh đã đủ 5 năm sinh sống tại Malaysia và sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch nước này.