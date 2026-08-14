Sao Malaysia tuyên bố phải chơi ‘200% sức lực’ để thắng tuyển Việt Nam

TPO - Tiền vệ G. Pavithran thừa nhận sức mạnh của đương kim vô địch Việt Nam và cho rằng Malaysia phải chơi với “200% sức lực” nếu muốn tạo bất ngờ ở bán kết ASEAN Cup 2026.

G. Pavithran của Malaysia (áo vàng) trong pha tranh chấp với cầu thủ Philippines tại ASEAN Cup.

Malaysia sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân KLFA ở Cheras vào ngày 16/8 trước khi hai đội tái đấu tại Hà Nội 3 ngày sau đó. Trước cuộc đối đầu, G. Pavithran không giấu sự thận trọng khi đánh giá cao sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng.

“Để thi đấu với Việt Nam, chúng tôi phải nỗ lực hết sức và chơi tất tay. Nếu không cống hiến 100% hoặc có bất kỳ sự chủ quan nào, chúng tôi đơn giản là không có cơ hội chiến thắng. Họ là một đội bóng rất mạnh. Nếu họ chơi với 100%, chúng tôi phải chơi với 200% để thắng trận này”, Pavithran nói.

Ở tuổi 21, Pavithran đang là một trong những phát hiện đáng chú ý của Malaysia tại giải năm nay. Tiền vệ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim (JDT) đã hai lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ở lượt cuối bảng B, chính Pavithran ghi bàn duy nhất bằng cú đánh đầu giúp Malaysia đánh bại Philippines 1-0, qua đó giành quyền trở lại vòng bán kết, sau khi vắng mặt tại giải năm 2024.

“Tôi rất vui khi giành được những danh hiệu cá nhân, đặc biệt khi gia đình và người hâm mộ có mặt cổ vũ. Nhưng những điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có đồng đội và HLV. Họ luôn là những người động viên tôi”, Pavithran chia sẻ.

Theo cầu thủ 21 tuổi, kỷ luật là một trong những yếu tố giúp Malaysia tiến sâu tại giải. “Khi HLV đưa ra chỉ dẫn, chúng tôi thực hiện 100%. Không có sự tự mãn hay đùa giỡn. Chính tính kỷ luật đó giúp đội bóng có thể tiến xa hơn".

Đáng chú ý, pha lập công trước Philippines không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Pavithran cho đội tuyển quốc gia, mà còn là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh ghi bàn bằng đầu.

“Trong suốt những năm chơi bóng, tôi chưa bao giờ ghi bàn bằng đầu. Tôi từng thử nhưng bóng chưa bao giờ vào lưới. Thành thật mà nói, tôi cũng không phải mẫu cầu thủ thích đánh đầu, nhưng lần này mọi thứ đã thành công”, anh kể.

Từ con trai tài xế xe tải đến niềm hy vọng Harimau Malaya

Pavithran sinh ra và lớn lên tại Taiping trong một gia đình không khá giả. Cha anh làm nghề lái xe tải, còn mẹ ở nhà chăm sóc 5 người con.

Niềm đam mê bóng đá của Pavithran được nuôi dưỡng từ nhỏ, khi anh thường chơi bóng cùng cha và các anh em. Nhận thấy năng khiếu của con trai, cha mẹ đưa Pavithran tham gia Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) tại địa phương từ năm 10 đến 12 tuổi.

Bước ngoặt đến ở tuổi 13, khi Pavithran vượt qua các đợt tuyển chọn để gia nhập học viện JDT. Anh phải rời gia đình từ sớm để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.

“Ngày nhỏ, gia đình tôi trải qua nhiều khó khăn. Cha tôi là tài xế xe tải, còn mẹ là nội trợ, chăm sóc 5 người con. Khi cha đi làm, mẹ đón tôi ở trường bằng xe máy rồi chở thẳng đến sân tập. Dù trời mưa hay nắng, mẹ luôn ở đó. Tôi thực sự biết ơn cha mẹ”, Pavithran nói.

Từ một cầu thủ chỉ vào sân từ ghế dự bị ở giải đấu năm 2024, Pavithran đã đá chính cả bốn trận của Malaysia tại vòng bảng năm nay.

“Gia đình tôi luôn ủng hộ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các HLV đã dìu dắt mình. Tôi tự hào khi được khoác áo Harimau Malaya và hy vọng gia đình cũng tự hào về những gì tôi đã đạt được”, anh chia sẻ.

Pavithran tiết lộ thần tượng của mình là Safawi Rasid - cầu thủ cũng thuận chân trái và thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh.

“Trước khi gia nhập JDT, tôi thích bóng đá nhưng không xem quá nhiều. Sau khi chuyển đến Johor và xem JDT thi đấu, tôi bắt đầu ngưỡng mộ Safawi. Tôi rất thích phong cách thi đấu và khả năng dứt điểm của anh ấy. Safawi chắc chắn là nguồn cảm hứng của tôi".

Malaysia đối diện thử thách lớn

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía tuyển Việt Nam. Những chiến binh Sao Vàng thắng 5 trong 6 lần gần nhất gặp Malaysia tại giải đấu này, trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Ở chung kết năm 2018, tuyển Việt Nam cũng vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận để lên ngôi vô địch.

Tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ghi 13 bàn, nhiều nhất trong số các đội tham dự.

Bởi vậy, Pavithran hiểu Malaysia không được phép nhập cuộc với tâm lý e ngại. Tiền vệ này cho biết HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thường xuyên yêu cầu anh chơi tự tin và phát huy tối đa khả năng rê bóng.

“Từ mà ông ấy sử dụng nhiều nhất là ‘tự tin’. HLV luôn nói với tôi rằng nếu tự tin khi có bóng, tôi sẽ tìm thấy lối chơi của mình. Khi có sự tự tin, tôi có thể rê bóng và chơi đúng với khả năng thực sự”, Pavithran nói.

Malaysia kỳ vọng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả tại KLFA sẽ giúp họ tạo ra khác biệt trước nhà đương kim vô địch, trước khi bước vào trận lượt về tại Hà Nội.