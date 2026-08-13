Bùng nổ cảm xúc và năng lượng tại Elite Evolution Festival 2026

Vừa qua, sự kiện Elite Evolution Festival 2026 do Elite Fitness tổ chức đã diễn ra thành công tại Nhà thi đấu Cung Thiếu nhi Hà Nội 2 (Hà Nội), quy tụ hàng trăm hội viên, huấn luyện viên và những người yêu thích Yoga, Group X cùng tham gia. Không chỉ là một ngày hội vận động quy mô lớn, sự kiện còn là dịp để cộng đồng yêu thể thao gặp gỡ, kết nối và cùng lan tỏa tinh thần sống khỏe.

Là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực fitness cao cấp tại Việt Nam, Elite Fitness luôn chú trọng xây dựng cộng đồng và không ngừng nâng cao trải nghiệm hội viên thông qua các hoạt động, sự kiện chất lượng. Với sự kết hợp hài hòa giữa Yoga và Group X, Elite Evolution Festival 2026 tiếp tục khẳng định cam kết của Elite Fitness trong việc mang đến những trải nghiệm truyền cảm hứng, nơi mỗi người không chỉ rèn luyện thể chất mà còn tìm thấy động lực để phát triển bản thân và tận hưởng một lối sống đam mê, năng động, tích cực.

Hành trình Yoga: Kết nối từ cội nguồn đến hơi thở hiện đại

Mở đầu chương trình, không gian nhà thi đấu trở thành nơi hàng trăm người tham dự cùng hòa mình vào hành trình Yoga với chủ đề "Từ cội nguồn truyền thống đến hơi thở hiện đại".

Chương trình được xây dựng theo một dòng chảy xuyên suốt:

• Yoga Master Class kết hợp Thiền mở ra không gian tĩnh lặng, giúp người tham gia lắng nghe cơ thể và tái tạo năng lượng.

• Yoga Performance mang đến những màn trình diễn kỹ thuật đẹp mắt, tiếp nối bằng Yoga Master Class Advance dành cho những người muốn thử thách giới hạn của bản thân.

• Breathwork, Yoga Flow và đồng diễn Yoga khép lại hành trình bằng sự hòa quyện giữa hơi thở, âm nhạc và chuyển động, mang đến trải nghiệm vừa thư giãn vừa tràn đầy năng lượng.

Khoảnh khắc hàng trăm người cùng đồng diễn và đồng bộ từng nhịp thở đã tạo nên một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình, lan tỏa thông điệp về sự cân bằng, kết nối và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Group X bùng nổ với những màn trình diễn đỉnh cao

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với chuỗi hoạt động Group X sôi động, nơi các huấn luyện viên tài năng và người tập cùng nhau chinh phục thử thách và lan tỏa tinh thần đồng đội.

Chương trình lần lượt đưa người tham gia qua nhiều cung bậc cảm xúc sôi động:

• Zumba mở màn bằng những giai điệu Latin sôi động, biến cả khán phòng thành một sân khấu ngập tràn năng lượng.

• LES MILLS GRIT™ Cardio thử thách sức bền, tốc độ và ý chí của người tập với cường độ cao, khơi dậy tinh thần bứt phá mạnh mẽ và ý chí không bỏ cuộc.

• GX Performance mang đến những màn trình diễn giàu kỹ thuật và cảm xúc, trước khi chương trình bùng nổ với Best of BODYJAM™ và Best of BODYCOMBAT™, hai bộ môn biểu tượng của Les Mills được đông đảo người tham dự hưởng ứng.

Những tiếng hò reo, những nhịp chuyển động đồng điệu và bầu không khí cuồng nhiệt đã biến Elite Evolution Festival 2026 thành một lễ hội thực sự của âm nhạc, vận động và tinh thần cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh và đam mê

Không chỉ mang đến những giờ phút tập luyện đầy cảm hứng, Elite Evolution Festival 2026 còn là dịp để cộng đồng yêu thể thao gặp gỡ, giao lưu và cùng truyền cảm hứng về lối sống tích cực.

Sự kiện một lần nữa khẳng định cam kết của Elite Fitness trong việc xây dựng một cộng đồng nơi việc rèn luyện thể chất không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn trở thành nền tảng để mỗi người phát triển sự tự tin, cân bằng và chất lượng cuộc sống.

Khép lại với hàng trăm nụ cười, những cái bắt tay và nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa, Elite Evolution Festival 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là dấu mốc khẳng định tinh thần "Evolution" – không ngừng phát triển, không ngừng bứt phá để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.