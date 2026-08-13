Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đối diện làn sóng yêu cầu từ chức sau thất bại ở ASEAN Cup 2026

TPO - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir đang đối diện áp lực sau khi đội tuyển xứ vạn đảo bị loại sớm tại ASEAN Cup 2026. Làn sóng yêu cầu ông từ chức đang nổ ra trong một bộ phận người hâm mộ Indonesia.

Một kiến nghị công khai vừa xuất hiện trên nền tảng Change.org. Nội dung kiến nghị phản đối việc ông Erick Thohir cùng lúc giữ hai chức vụ: Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), đồng thời thúc giục ông rút khỏi các vị trí này.

“Bộ Thanh niên & Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Indonesia là hai cơ quan có chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm hoàn toàn riêng biệt. Trong khi Bộ Thanh niên & Thể thao chịu trách nhiệm phát triển thế hệ trẻ và toàn bộ hệ sinh thái thể thao quốc gia, thì PSSI chỉ tập trung vào nền bóng đá. Nhưng cả hai vị trí đứng đầu 2 cơ quan quan trọng này đều thuộc về ông Thohir”, bức thư viết.

“Đây không phải là vấn đề công kích cá nhân ông Erick Thohir, mà là mối quan quan ngại sâu sắc về quản trị công và hiệu quả lãnh đạo đối với thể thao nước nhà. Việc kiêm nhiệm đồng thời 2 cơ quan quản lý tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích gay gắt, tập trung quá mức quyền lực, làm giảm tính độc lập trong hoạch định chính sách và dẫn đến sự thiếu công bằng trong việc đầu tư, quan tâm giữa các môn thể thao khác nhau”.

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Bản kiến nghị đưa ra 5 yêu cầu cụ thể:

- Chấm dứt ngay tình trạng kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thể thao và Chủ tịch PSSI của ông Erick Thohir.

- Yêu cầu ông Erick Thohir tự nguyện từ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao.

- Yêu cầu ông từ chức Chủ tịch PSSI theo đúng các quy trình và điều lệ của tổ chức này.

- Đề nghị Tổng thống Indonesia tiến hành đánh giá toàn diện hiệu quả làm việc của ông Erick Thohir trên cương vị Bộ trưởng.

- Đề nghị PSSI rà soát, đánh giá lại toàn bộ công tác lãnh đạo, chính sách và các mục tiêu phát triển bóng đá quốc gia.

Thông qua bức thư trên trang Change.org, các tổ chức hoạt động vì bóng đá Indonesia muốn kêu gọi người hâm mộ ủng hộ bằng cách cho chữ ký. Họ cần nhiều chữ ký để tiếng nói của mình đến được những nhà quản lý cấp cao của đất nước.

Bên cạnh thông điệp trên, những người có tiếng nói ở Indonesia cũng không hài lòng ra mặt với ông Thohir sau khi đội tuyển nước nhà bị loại sớm ở ASEAN Cup 2026. Ông Akbar Faizal, một chính trị gia nổi tiếng, đã yêu cầu Chủ tịch PSSI Erick Thohir chịu trách nhiệm về kết quả mà đội Garuda đạt được.

"Ông ấy nên từ chức. Ít nhất thì điều này cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của ông ấy với Indonesia, nền bóng đá ngày càng đánh mất vị thế của mình, ngay cả trong khu vực ASEAN", ông Faizal nói. Sau đó, Akbar Faizal kêu gọi ban lãnh đạo PSSI từ chức để trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Ông khẳng định: "Trách nhiệm không chỉ thuộc về chủ tịch mà còn thuộc về toàn bộ ban lãnh đạo liên đoàn".