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Messi trở lại sân cỏ sau nỗi đau mất bố

Hương Ly

TPO - Lionel Messi vào sân từ đầu hiệp 2, trận Inter Miami đón tiếp Leon. Dù vậy, sự xuất hiện của thủ quân tuyển Argentina không giúp CLB chiến thắng.

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Ban lãnh đạo Inter Miami cho Lionel Messi nghỉ vô thời hạn, sau khi bố của anh qua đời. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày về Argentina để chịu tang ông Jorge Messi, Lionel hội quân cùng đồng đội. Anh xuất phát từ băng ghế dự bị. Từ phút 46, HLV Guillermo Hoyos tung đội trưởng vào sân.

Ngày trở lại của Messi không trọn vẹn khi Inter Miami thua cay đắng Club Leon. Đội bóng áo hồng đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 62% và thực hiện 19 pha dứt điểm (8 lần trúng đích). Inter Miami 2 lần vươn lên dẫn trước ở trận này nhưng thua ngược vì loạt sai lầm hớ hênh của hàng thủ.

Từ đầu trận, Inter Miami áp đảo Leon. Họ ghi bàn mở tỷ số do công DAniel Pinter từ phút 42. Sang hiệp hai, từ pha dàn xếp phòng ngự hớ hênh của Inter Miami, Daniel Arcila chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Leon ở phút 50. Phút 54, Inter Miami tái lập thế dẫn bàn từ khoảnh khắc tỏa sáng của Yannick Bright.

Màn rượt đuổi bắt đầu hấp dẫn khi Juan Pablo Dominguez ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách ở phút 61. Đến phút 83, Daniel Arcila hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 nghẹt thở cho đại diện đến từ Mexico. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Inter Miami, qua đó khiến họ bị loại khỏi Leagues Cup.

Messi chưa lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất ở trận này. Trong 45 phút góp mặt trên sân, "El Pulga" dứt điểm một lần. Anh thực hiện 6 quả phạt góc cho Inter Miami nhưng không có tình huống nào tạo đột biến.

Truyền thông thế giới đồng loạt ca ngợi Messi vì sự chuyên nghiệp, tận tụy cho CLB Inter Miami. Sau World Cup 2026, Messi cũng được CLB cho phép nghỉ ngơi vô thời hạn. Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày, Leo hội quân tập luyện cùng đồng đội. Trong thời gian ông Jorge Messi "thập tử nhất sinh", Messi vẫn hoàn tất cả buổi tập và ra sân thi đấu cho Inter Miami.

Hương Ly
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