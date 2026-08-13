CLB vô địch Nam Mỹ bị lợi dụng vận chuyển gần 1 tạ chất cấm

TPO - Một vụ việc hy hữu và rúng động đã xảy ra ngay trước trận knock-out đấu trường Nam Mỹ khi cảnh sát Bolivia phát hiện một lượng lớn cần sa giấu bên trong chiếc xe bus mang thương hiệu Sao Paulo, đội bóng từng 3 lần vô địch Copa Libertadores.

Sao Paulo đang là nơi Lucas Moura, cựu sao Tottenham, khoác áo

Sự việc diễn ra khi CLB Sao Paulo di chuyển sang quốc gia láng giềng Bolivia để tham dự trận lượt đi vòng 16 đội Copa Sudamericana - giải đấu tương đương với Europa League ở châu Âu. Chiếc xe bus mang màu áo và logo truyền thống của đội bóng Brazil đã bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra qua đêm tại Villa Tunari thuộc tỉnh Cochabamba. Đây là địa bàn nhạy cảm, nơi vốn nổi tiếng với các hoạt động sản xuất lá coca ở miền trung Bolivia.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 65 gói hình chữ nhật chứa chất màu xanh nghi vấn được cất giấu cẩn thận bên trong các túi đi chợ. Kết quả kiểm tra nhanh sau đó xác nhận toàn bộ số tang vật này là cần sa, với tổng khối lượng lên tới khoảng 80kg (một số nguồn tin địa phương ghi nhận 86kg). Ngay lập tức, 3 cá nhân liên quan đến vụ việc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sau sự cố, đơn vị vận tải chịu trách nhiệm đưa đón đội bóng đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố đính chính. Họ khẳng định toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Sao Paulo "hoàn toàn không sử dụng chiếc xe bus gặp sự cố này", đồng thời khẳng định lỗi thuộc về các tài xế địa phương.

Cảnh sát thu giữ tang vật tại hiện trường

Đại diện công ty cho biết: "Đội Sao Paulo không sử dụng chiếc xe đó mà được bố trí một phương tiện khác. Chúng tôi muốn làm rõ rằng các tài xế người Bolivia phải chịu toàn bộ trách nhiệm". Công ty vận tải sau đó đã khẩn trương điều động một xe bus khác để đảm bảo lịch trình di chuyển cho các vị khách đến từ Brazil.

Bất chấp bị ảnh hưởng bởi vụ việc bên ngoài sân cỏ, trận đấu giữa Sao Paulo và đội chủ nhà Bolivar FC của Bolivia vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Đội bóng Brazil vươn lên dẫn trước trong hiệp một nhưng để Bolivar FC gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai.

Ngoại trừ sự cố xe bus, thách thức lớn nhất mà các cầu thủ Sao Paulo phải đối mặt trên sân chính là độ cao khắc nghiệt của thủ đô La Paz - nơi cao hơn 3.600m so với mực nước biển. La Paz vốn luôn là "cơn ác mộng" gây thiếu oxy và chóng mặt cho các đội khách mỗi khi tới thi đấu. Tỷ số 1-1 này dù không phải là kết quả khả quan nhưng Sao Paulo vẫn còn trận lượt về tại sân nhà để định đoạt cục diện.