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Tuyển Việt Nam dè chừng 'vũ khí sân nhà' của Malaysia

Trọng Đạt - Tiểu Phùng

TPO - Trước chuyến làm khách tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Trương Tiến Anh nhấn mạnh tuyển Việt Nam cần vượt qua sức ép khán đài và duy trì sự tập trung cao nhất trước Malaysia.

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Hậu vệ Trương Tiến Anh. Ảnh: Hải Hoàng.

Chiều 12/8, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Trước buổi tập, Trương Tiến Anh nhấn mạnh điều các cầu thủ quan tâm nhất lúc này không phải những con số đối đầu trong quá khứ mà là cách giải quyết 90 phút sắp tới.

“Những thống kê hay quá khứ đã qua thì toàn đội không quan tâm lắm. Gặp đối thủ nào chúng tôi cũng phải chơi, vì vậy toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm cho trận lượt đi trên sân Malaysia”, Tiến Anh chia sẻ.

Trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam từng hai lần gặp Malaysia ở bán kết và đều phải dừng bước. Năm 2010, Việt Nam thua 0-2 tại Kuala Lumpur rồi hòa 0-0 ở lượt về. Bốn năm sau, đội tuyển thắng 2-1 ngay trên sân khách nhưng bất ngờ thua 2-4 tại Mỹ Đình, qua đó bị loại với tổng tỷ số 4-5.

Dù vậy, Tiến Anh cho rằng những con số thống kê không quyết định cục diện cuộc đối đầu hiện tại. Điều tuyển Việt Nam phải giải quyết trước hết là lợi thế sân nhà của Malaysia.

“Malaysia là một đối thủ rất khó chịu, đặc biệt khi thi đấu trên sân của họ. Toàn đội phải rất quyết tâm và cố gắng để mang về niềm vui cho người hâm mộ”, Tiến Anh nói.

Trận lượt đi ngày 16/8 được tổ chức tại sân Kuala Lumpur, thay vì sân Bukit Jalil vốn quen thuộc với những cuộc đối đầu giữa hai đội trong quá khứ. Đây cũng là nơi Malaysia đã thi đấu các trận sân nhà tại vòng bảng năm nay.

Trước trận quyết định với Philippines ở vòng bảng, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe từng gọi sự cổ vũ của khán giả tại Kuala Lumpur Football Stadium là “cầu thủ thứ 12”. Sau khi giành vé đi tiếp, nhà cầm quân này tiếp tục khẳng định Malaysia bước vào bán kết với tâm thế “không có gì để mất”.

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Tuyển Việt Nam tập trung cho trận gặp Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng.

Malaysia kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng B với 9 điểm sau ba chiến thắng và một thất bại. Đội bóng của Tan Cheng Hoe ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần. Thất bại duy nhất của họ là trận thua Thái Lan 0-2, cho thấy Malaysia vẫn có thể gặp khó khi đối đầu một tập thể được tổ chức tốt.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam bước vào bán kết với những con số tích cực hơn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng đầu bảng A và ghi tới 13 bàn sau bốn trận, nhiều nhất giải sau vòng bảng, trong khi chỉ để lọt lưới một lần.

Dẫu vậy, Tiến Anh không cho rằng những thống kê ấy biến Việt Nam thành đội “cửa trên”. “Đến vòng đấu này rồi thì không có đội nào cửa trên hay cửa dưới cả. Với chúng tôi, trận đấu nào ra sân toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ”, hậu vệ 27 tuổi nói.

Một trong những vấn đề HLV Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng những ngày qua là hệ thống phòng ngự. Việt Nam chỉ nhận một bàn thua ở vòng bảng, trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia, nhưng ban huấn luyện vẫn yêu cầu các cầu thủ rà soát lại những tình huống chưa tốt trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

“Trong 2-3 buổi tập vừa qua, HLV đã rút kinh nghiệm và sửa cho các anh em ở hàng phòng ngự. Anh em cũng tự nhìn lại, khắc phục những điểm chưa tốt và hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn ở trận tới”, Tiến Anh cho biết.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia ngày 13/8, có quỹ thời gian ba ngày để làm quen điều kiện thi đấu trước trận lượt đi ngày 16/8. Cuộc tái đấu diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có lợi thế sân nhà để giải quyết tấm vé vào chung kết.

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
#tuyển Việt Nam #Malaysia #ASEAN Cup #bán kết #sân nhà #đối đầu #thể thao

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