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VFF tiếp tục bán vé bán kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Malaysia qua kênh trực tuyến

Tiểu Phùng

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo tiếp tục mở bán vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia qua kênh trực tuyến.

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Đội tuyển Việt Nam đang có đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với Malaysia

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. VFF hôm nay cho biết tiếp tục mở bán vé qua kênh trực tuyến với 3 mệnh giá: 700.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng.

Thời gian mở bán bắt đầu từ 14h ngày 13/8 đến 14h ngày 14/8. Mỗi khán giả được đặt mua tối đa 4 vé. Như vậy ở đợt mở bán này, BTC không bán vé loại 1 triệu đồng/vé.

Liên quan trận bán kết lượt đi, theo kế hoạch dự kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày mai, 13/8. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hơn 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 16/8.

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Thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam cho biết, các cầu thủ đều đảm bảo thể lực và sức khoẻ cho trận đấu. Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia tại Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho các cầu thủ tập duy trì thể lực và cảm giác bóng, sửa các vấn đề chuyên môn bộc lộ ở vòng đấu bảng đồng thời nghiên cứu lối chơi, lực lượng của Malaysia.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Malaysia #vé bán kết ASEAN Cup 2026

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