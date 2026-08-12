Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

AFF: Nguyễn Đình Bắc rộng cửa Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công sau vòng bảng, Nguyễn Đình Bắc đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tiền đạo 21 tuổi có cơ hội nối gót Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Son ghi dấu ấn ở danh hiệu cá nhân danh giá này.

1-9393.jpg

Sau khi vòng bảng ASEAN Cup 2026 khép lại, Nguyễn Đình Bắc đang đứng đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Tiền đạo 21 tuổi khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng bằng cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste. Ở trận hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, chân sút trẻ nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn ở lượt trận cuối vòng bảng. Cú đúp vào lưới Campuchia không chỉ giúp Việt Nam củng cố ngôi đầu mà còn đưa Đình Bắc trở lại vị trí số một trong cuộc đua Vua phá lưới.

Trang chủ AFF nhận định, Đình Bắc đang nắm lợi thế đáng kể trước khi bước vào bán kết.

Hiện tại, hai cầu thủ bám đuổi gần nhất là Mitch Baker của Indonesia và Win Naing Tun của Myanmar, cùng có 4 bàn. Tuy nhiên, cơ hội nâng cao thành tích của cả hai đã khép lại khi Indonesia và Myanmar đều dừng bước sau vòng bảng.

Những đối thủ còn khả năng cạnh tranh trực tiếp với tiền đạo Việt Nam là đội trưởng Paulo Josué của Malaysia và Ilhan Fandi của Singapore. Cả hai cùng có 3 bàn và chắc chắn còn ít nhất hai trận bán kết để cải thiện thành tích.

AFF khẳng định, nếu duy trì hiệu suất ghi bàn, Đình Bắc có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Đông Nam Á.

Lê Huỳnh Đức từng đồng Vua phá lưới năm 2002 với 8 bàn. Nguyễn Tiến Linh đạt thành tích tương tự năm 2022 với 6 bàn. Gần nhất, Nguyễn Xuân Son ghi 7 bàn tại giải năm 2024, giành cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Xuân Son hiện cũng đã có 2 bàn tại ASEAN Cup 2026.

2-1666.jpg

Theo AFF, cơ hội của Đình Bắc càng rộng mở khi tuyển Việt Nam đang sở hữu hệ thống tấn công hiệu quả. Sau 4 trận vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thực hiện tổng cộng 74 cú dứt điểm, nhiều nhất giải, trong đó có 24 lần đưa bóng trúng đích.

Tuyến giữa với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long và Lê Phạm Thành Long giúp đội tuyển duy trì khả năng kiểm soát thế trận. Việt Nam đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 57,6%, đứng thứ ba giải, đồng thời sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%, cao nhất trong số các đội tham dự.

Những thông số này cho thấy nhà đương kim vô địch không chỉ duy trì sự chủ động mà còn tạo ra nền tảng thuận lợi để các tiền đạo tiếp tục tìm kiếm bàn thắng.

Trước mắt Đình Bắc và các đồng đội là thử thách Malaysia ở vòng bán kết. Tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Kuala Lumpur trong trận lượt đi vào ngày 16/8, trước khi trở về sân Mỹ Đình đá lượt về.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, Đình Bắc cũng đứng trước cơ hội tạo thêm một dấu ấn cá nhân đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
#Nguyễn Đình Bắc #ASEAN Cup #Vua phá lưới #Bóng đá Việt Nam #Bóng đá Đông Nam Á #bảng xếp hạng #bán kết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe