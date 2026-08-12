Tiền vệ tấn công quan trọng bị CLB Mỹ đòi về, tuyển Malaysia thiệt đơn thiệt kép trước trận gặp Việt Nam

TPO - Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam, đội tuyển Malaysia tiếp tục nhận thêm một đòn giáng mạnh về mặt nhân sự. HLV Tan Cheng Hoe xác nhận ông không có Wan Kuzain - nhạc trưởng quan trọng ở tuyến giữa - ngay thời điểm then chốt nhất của giải đấu.

Theo thông tin của Astro Arena, tiền vệ 27 tuổi thuộc biên chế Sporting JAX đã thu xếp hành lý trở lại Mỹ ngay sau khi kết thúc chiến dịch vòng bảng. Lời chia tay "Cảm ơn Malaysia" trên mạng xã hội của Wan Kuzain chính là thông điệp khép lại hành trình ngắn ngủi của anh ở giải đấu khu vực.

Tại vòng bảng, Wan Kuzain thi đấu cả 4 trận, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo quyết định cho Pavithran trong trận gặp Philippines, trực tiếp đưa "Hổ Mã Lai" lách qua khe cửa hẹp vào bán kết.

Wan Kuzain - cầu thủ sinh ra ở Mỹ - bị CLB đòi về trong bối cảnh mùa giải mới sẽ bắt đầu vào ngày 16/8 tới khi Sporting JAX của Wan Kuzain gặp Indy Eleven. ASEAN Cup 2026 không phải sự kiện FIFA nên Sporting JAX không có quyền nhả quân cho CLB chủ quản.

Sự rời đi bất ngờ của Wan Kuzain không chỉ để lại khoảng trống lớn về mặt sáng tạo mà còn đẩy tuyển Malaysia vào thế khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Đây không phải là tổn thất duy nhất mà HLV Tan Cheng Hoe phải gánh chịu. Trước đó, cơn bão chấn thương đã lần lượt cướp đi của ông hàng loạt trụ cột quan trọng bao gồm Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Yacob.

Wan Kuzain không góp mặt ở buổi tập vừa qua mà lên đường về Mỹ

Endrick là tiền vệ cầm trịch lối chơi của tuyển Malaysia, trong khi Wan Kuzain cũng là nhân vật tổ chức các pha lên bóng ở đội tuyển này. Khi vắng đi 2 nhân tố chủ lực, HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn sẽ cảm thấy thiệt thòi khi chạm trán tuyển Việt Nam. Nói không quá, tuyến giữa Malaysia hoàn toàn có thể gãy đổ về khả năng kiểm soát lẫn nhịp độ thi đấu.

HLV Tan Cheng Hoe giờ đây không còn những phương án thay thế chất lượng cao để xoay tua hay tạo đột biến từ băng ghế dự bị. Sự thiếu vắng dồn dập này khiến Malaysia bị đánh giá yếu thế hơn hẳn so với một tuyển Việt Nam đang sở hữu chiều sâu đội hình ổn định và tâm lý hưng phấn.

Rõ ràng, bài toán nhân sự hóc búa này buộc chiến lược gia Tan Cheng Hoe phải tính đến những phương án phòng ngự thực dụng và co cụm tối đa nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đoàn quân áo đỏ trong trận đại chiến ngày 16/8 sắp tới.