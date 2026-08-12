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Malaysia khủng hoảng trước đại chiến Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe nói gì?

Hương Ly

TPO - Thuyền trưởng Malaysia xác nhận tiền vệ Wan Kuzain rời đội tuyển, về Mỹ theo lệnh triệu tập của CLB chủ quản. Bên cạnh đó, "Hổ Malay" mất thêm Aliff Haiqal.

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Wan Kuzain (giữa) đột ngột rời tuyển.

"Đúng rồi, Kuzain đã rời đội tuyển. Cậu ấy trở về Mỹ sau khi ra sân ở trận cuối cùng gặp Philippines. Chúng tôi đang gặp vấn đề lớn ở tuyến giữa khi Aliff Haiqal cũng chấn thương. Đội tuyển chắc chắn suy yếu vì tình hình hiện tại, đặc biệt ở chất lượng hàng tiền vệ khi 2, 3 cầu thủ khác cũng gặp vấn đề. Chúng tôi sẽ nhớ Kuzain rất nhiều", HLV Tan lên tiếng.

"Với tư cách là HLV, tôi vẫn phải giữ tinh thần tích cực và lên kế hoạch tốt nhất cho Malaysia, dựa trên dàn cầu thủ hiện có. Theo những gì tôi thấy, động lực của các cầu thủ vẫn ở mức cao nhất trước thềm trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam", HLV Tan chia sẻ thêm.

"Hổ Malay" đang đối diện khủng hoảng lực lượng vì chấn thương. Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal Lau không thể ra sân ở phần còn lại của giải đấu, trong khi Engku Shakir Engku Yacob chưa chắc chắn trở lại cho trận bán kết.

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HLV Tan kêu gọi học trò giữ tập trung.

Tiền vệ Engku Shakir chỉ có thể ra sân trong trận lượt về tại Hà Nội, tùy thuộc quá trình hồi phục. Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh chưa chắc chắn đối đầu Việt Nam do chưa đạt được thể trạng tốt nhất.

Theo phân tích từ NST News, sự vắng mặt của Kuzain ảnh hưởng nặng nhất cho kế hoạch của HLV Tan. Tiền vệ mang áo số 7 đóng góp một bàn và 2 kiến tạo trong 2 trận gần đây của Malaysia. Trước Philippines, Kuzain thực hiện đường chuyền kiến tạo để đồng đội ghi bàn duy nhất.

Tại bán kết ASEAN Cup 2026, Malaysia không được chơi trên sân Bukit Jalil. Thay vào đó, thầy trò HLV Tan tiếp tục thi đấu ở sân Kuala Lumpur có sức chứa chỉ bằng 1/8 Bukit Jalil. Các khán đài sân Kuala Lumpur sẽ bớt cuồng nhiệt hơn và áp lực từ nhóm CĐV Ultras Malaysia dồn vào Việt Nam suy giảm đáng kể so với khi họ cổ vũ tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

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Hương Ly
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