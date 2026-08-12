Chelsea ra mắt tân binh thứ 11 trong mùa hè này

TPO - Chelsea vừa hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ trái Pep Chavarria từ Rayo Vallecano, qua đó có tân binh thứ 11 trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Giá trị thương vụ dao động từ 19 đến 21 triệu euro, tùy vào phụ phí.

Chavarria đã ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2031 sau khi đội bóng thành London đạt thỏa thuận với Rayo Vallecano. Theo Sky Sports, Chelsea trả 19 triệu euro phí cố định và có thể thanh toán thêm 2 triệu euro phụ phí, nâng tổng giá trị thương vụ lên 21 triệu euro.

Pep Chavarria đã ký hợp đồng và ra mắt Chelsea.

Đây là thương vụ được Chelsea theo đuổi trong hơn một tháng trước khi hai CLB thống nhất mức phí. Chavarria được xem là phương án thay thế Marc Cucurella, người đã chuyển sang Real Madrid trong mùa hè này.

Ở tuổi 28, hậu vệ người Tây Ban Nha mang đến kinh nghiệm đáng kể cho hàng phòng ngự Chelsea. Chavarria gia nhập Rayo Vallecano năm 2022 và đã có 125 lần ra sân cho đội bóng thành Madrid trên mọi đấu trường. Mùa giải 2025/26, anh góp 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, đồng thời cùng Rayo Vallecano lọt vào chung kết Conference League.

Dù Rayo Vallecano để thua Crystal Palace 0-1 trong trận chung kết, nhưng mùa giải vừa qua vẫn được xem là dấu mốc đáng nhớ với Chavarria và đội bóng Tây Ban Nha. Tại La Liga, Chavarria và các đồng đội cũng có mùa thứ hai liên tiếp cán đích thứ 8.

Gia nhập Chelsea, Chavarria sẽ cạnh tranh vị trí bên hành lang trái với Jorrel Hato. Việc chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha cũng là một phần trong kế hoạch xây dựng đội hình của HLV Xabi Alonso. Theo các nguồn tin, Chavarria là một trong những cầu thủ được nhà cầm quân người Tây Ban Nha trực tiếp yêu cầu Chelsea đưa về Stamford Bridge.

“Tôi rất phấn khích khi bắt đầu. Đây là giấc mơ đối với tôi bởi Chelsea là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội lớn, nhưng tôi đã sẵn sàng và sẽ làm việc chăm chỉ để giúp đội bóng đạt được thành công”, Chavarria chia sẻ sau khi trở thành cầu thủ Chelsea.

Sự xuất hiện của Chavarria tiếp tục cho thấy Chelsea hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng dưới thời Xabi Alonso. Trước hậu vệ người Tây Ban Nha, đội chủ sân Stamford Bridge đã bổ sung nhiều vị trí, trong đó có các hậu vệ Maxence Lacroix, Marco Palestra và Denner, cùng những cầu thủ như Morgan Rogers, Jordan Henderson, Valentin Barco và Danny Welbeck.

Với sự xuất hiện của Chavarria, Chelsea hiện đã có 11 tân binh trong mùa hè này, trong nỗ lực cải tổ đội hình trước mùa giải mới. Sau chừng ấy sự thay đổi nhân sự, rất đáng để chờ xem diện mạo của đội bóng này ở Premier League 2026/27 sẽ như thế nào.