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Thể thao

Sốt vé trận bán kết ASEAN Cup 2026, NHM Singapore phải trả 30 triệu đồng để được vào sân

Đặng Lai

TPO - Do sân bóng đăng cai trận Singapore và Thái Lan (ngày 15/8) có sức chứa quá nhỏ nên NHM Singapore đang phải chật vật để kiếm cho mình một cặp vé vào sân. Trên thị trường bán lại, giá một cặp vé ở sân Jalan Besar đã lên tới 30 triệu đồng.

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Cơn sốt vé trận bán kết lượt đi ASEAN Cup giữa Singapore và Thái Lan đã đẩy hàng nghìn người hâm mộ đảo quốc sư tử vào cảnh thất vọng. Toàn bộ hơn 4.000 vé dành cho CĐV chủ nhà tại sân vận động Jalan Besar đã được bán sạch chỉ trong chớp mắt ngay khi cổng bán vé trực tuyến mở ra trong ngày 12/8.

Sự bùng nổ nhu cầu xuất phát từ phong độ ấn tượng của tuyển Singapore dưới thời HLV Gavin Lee, khi họ xuất sắc giành vé vào bán kết. Đội tuyển này cầm hòa 2 đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Việt Nam và Indonesia.

Tại bán kết, thay vì thi đấu tại sân vận động Quốc gia với sức chứa 55.000 chỗ ngồi, Singapore buộc phải chơi bóng trên sân Jalan Besar vốn chỉ có vỏn vẹn 6.000 chỗ. Lý do là sân vận động Quốc gia vừa phục vụ lễ diễu hành Quốc khánh ngày 9/8 và cần hơn 2 tuần để tháo dỡ các thiết bị cũng như khôi phục mặt cỏ.

Sức chứa hạn chế của Jalan Besar khiến cuộc săn vé trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Mức giá gốc được niêm yết là 49 SGD (khoảng 930.000 VNĐ) cho loại 1 và 35 SGD (khoảng 665.000 VNĐ) cho vé loại 2. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 1 phút mở bán, hệ thống đã báo hết chỗ. Sức mua quá lớn cộng với số lượng ghế ngồi hạn chế đã dẫn tới tình trạng này.

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Đội tuyển Singapore sẽ không thi đấu ở sân Quốc gia mà phải chuyển sang Jalan Besar

Nhiều CĐV trung thành chực chờ từ sớm vẫn không thể mua vé, dẫn đến làn sóng bức xúc trên các trang mạng xã hội. Người hâm mộ chỉ trích công tác phân phối vé và cho rằng nạn sử dụng tài khoản ảo thu gom vé đã không được kiểm soát hiệu quả.

Tình trạng này đang tiếp tay cho nạn "phe vé". Trên các nền tảng trực tuyến, giá vé bị đẩy lên mức cao ngất ngưởng. Một cặp vé hạng 1 có tổng giá gốc chưa đến 2 triệu VNĐ đang được rao bán lại với giá lên tới 1.500 SGD (30 triệu VNĐ) - gấp 15 lần giá trị ban đầu. Mức giá này thậm chí còn đắt hơn nhiều trận đấu ở World Cup 2026.

Trước làn sóng phẫn nộ, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) khẳng định không chấp nhận hành vi đầu cơ tích trữ và cảnh báo khán giả về rủi ro vé giả từ các nguồn không chính thức. FAS cũng thông báo 10% lượng vé dành cho CĐV Thái Lan sẽ do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trực tiếp quản lý, đồng thời thắt chặt kiểm soát an ninh khu vực khán đài.

Đối với hàng nghìn người hâm mộ lỡ hẹn tấm vé vào sân, chính quyền địa phương sẽ tổ chức các điểm xem chung tại nhiều khu vực như Punggol, Tampines, Boon Lay hay Woodleigh. Dù vậy, động thái này vẫn chưa đủ để làm dịu sự bức xúc. Hàng trăm bình luận từ fan Singapore đã thể hiện sự khó chịu khi họ rơi vào tình thế hiện tại. Dù đây là điều chẳng mấy vui vẻ với NHM Singapore nhưng phải thừa nhận rằng sức nóng ASEAN Cup 2026 ở đảo quốc sư tử đang là hiện hữu.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
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