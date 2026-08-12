Messi phá vỡ im lặng sau khi cha qua đời

TPO - Trong bức tâm thư đầy xúc động, Lionel Messi chia sẻ nỗi đau mất cha, nhắc lại những tin nhắn quen thuộc sau mỗi trận đấu và thừa nhận anh đang hoài nghi về quãng thời gian còn lại với bóng đá.

Hình ảnh hai cha con được Messi đăng kèm tâm thư trên trang cá nhân.

“Cha à, con vẫn không thể tin rằng bố đã ra đi. Con vẫn chưa thể chấp nhận được, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận”, Messi mở đầu bức thư đăng trên mạng xã hội.

Ngôi sao Argentina thừa nhận việc phải hình dung cuộc sống không còn cha bên cạnh là điều quá khó khăn. Anh hiểu ông Jorge Messi đã phải chịu nhiều đau đớn trước khi qua đời, nhưng vẫn day dứt bởi hai cha con còn quá nhiều điều chưa kịp cùng nhau trải qua.

“Con biết cha đã phải chịu nhiều đau đớn và ra đi có lẽ là điều tốt nhất cho bố, nhưng bố đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều đáng lẽ có thể cùng nhau tận hưởng”, Messi viết.

Lời hứa dang dở ở World Cup 2026

Một trong những ký ức khiến Messi day dứt nhất liên quan tới World Cup 2026, giải đấu được anh xác định là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Theo Messi, cha anh luôn mong con trai góp mặt tại giải đấu này. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi World Cup khởi tranh, sức khỏe của ông Jorge chuyển biến xấu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi bước vào một giải đấu lớn mà cha không thể có mặt bên cạnh.

“Mẹ nói với con rằng cha sẽ khỏe hơn, sẽ ổn để có thể sang đó. Con vẫn nói với cha rằng chúng con sẽ vào chung kết để cha có thể hiện diện”, Messi nhớ lại.

Argentina sau đó thực sự tiến đến trận đấu cuối cùng. Nhưng ông Jorge không thể thực hiện chuyến đi như hai cha con từng hy vọng.

Messi tiết lộ trong suốt giải đấu, sau mỗi trận anh đều chờ tin nhắn của cha như một thói quen đã kéo dài nhiều năm. Khi những tin nhắn ấy không còn xuất hiện, anh hiểu tình hình đã nghiêm trọng hơn những gì mình muốn tin.

“Sau mỗi trận đấu, con đều chờ và nhớ tin nhắn của bố. Khi ấy con mới nhận ra tình hình thực sự tồi tệ”, Messi chia sẻ.

Dù vậy, anh vẫn cố gắng đưa Argentina đi xa nhất có thể với hy vọng cha mình có thêm thời gian hồi phục và được chứng kiến ít nhất một trận đấu.

Argentina lọt vào chung kết nhưng không thể bảo vệ chức vô địch khi thất bại trước Tây Ban Nha. Messi cho biết anh từng muốn giành chiếc cúp như một món quà dành cho cha.

“Chúng con đã vào chung kết nhưng cha không thể có mặt. Con muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về cho cha. Nhưng con không thể. Đôi chân của con không còn chịu nổi”, anh viết.

Khi Messi trở về nhà, tình trạng của cha đã rất yếu. Ông Jorge thậm chí nhầm rằng trận chung kết được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Hai cha con vì thế không còn cơ hội ngồi lại để nói về kỳ World Cup cuối cùng của Messi như họ từng làm sau rất nhiều giải đấu trước đó.

Cha là tất cả

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của Messi, ông Jorge Messi là nhân vật gần như luôn hiện diện phía sau.

Từ khi con trai còn nhỏ, ông thường đưa Messi tới sân tập sau giờ làm việc và cố gắng có mặt trong các trận đấu. Khi Messi bước vào bóng đá chuyên nghiệp, ông tiếp tục đồng hành với tư cách người đại diện, tham gia vào nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của con trai.

“Cha là cha, là bạn và là người đại diện của con”, Messi viết.

Tuy nhiên, trong bức tâm thư, chủ nhân tám Quả bóng Vàng gần như không nhắc đến những bản hợp đồng, những cuộc đàm phán hay những cột mốc lớn trong sự nghiệp.

Điều anh nhớ nhiều nhất lại là những chi tiết rất đời thường: những chuyến xe đến sân tập, những trận đấu có cha trên khán đài, những lời khuyên và cả những lần hai cha con tranh luận.

“Con nhớ những lần chúng ta bất đồng, những lần bố nói điều gì đó mà con không muốn nghe, rồi sau này con mới nhận ra bố đã đúng”, Messi trải lòng.

Với Messi, ông Jorge không chỉ là người quản lý sự nghiệp mà còn là người hiện diện trong gần như mọi bước ngoặt của anh, từ thời thơ ấu ở Rosario, hành trình sang Tây Ban Nha cho đến những năm tháng đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Hoài nghi về chặng đường phía trước

Sự ra đi của cha cũng khiến Messi lần đầu công khai nói tới cảm giác mất phương hướng. “Con không biết mình sẽ phải làm gì khi không còn cha. Con không biết phải tiếp tục như thế nào”, anh viết.

Đáng chú ý, Messi thừa nhận biến cố này khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về quãng thời gian còn lại với bóng đá.

“Con chỉ biết chơi bóng và giờ con có rất nhiều hoài nghi về việc liệu mình còn tiếp tục làm điều đó được bao lâu".

Đây không phải tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, những chia sẻ của Messi cho thấy mất mát lớn trong gia đình đã tác động mạnh đến cách anh nhìn về tương lai sau World Cup 2026.

Trong gần như toàn bộ sự nghiệp, ông Jorge Messi là một trong những người gần gũi nhất với con trai. Từ những sân bóng nhỏ thời thơ ấu cho tới những trận chung kết lớn nhất thế giới, ông luôn dõi theo Messi theo cách này hay cách khác.

Giờ đây, lần đầu tiên Messi phải bước tiếp mà không còn cha bên cạnh.

Cha sẽ luôn hiện diện

Cuối bức thư, Messi cho biết hình bóng của ông Jorge Messi sẽ tiếp tục được giữ lại trong chính gia đình anh. Anh đặc biệt nhắc tới cách mình nuôi dạy các con, coi đó là cách những giá trị được cha truyền lại tiếp tục tồn tại qua thế hệ sau.

“Con sẽ nhớ cha rất nhiều, nhưng cha sẽ luôn hiện diện, đặc biệt trong cách con nuôi dạy các con mình, bởi con dạy dỗ và nuôi chúng theo cách cha đã nuôi dạy con”, Messi viết.

Không có những con số về bàn thắng, danh hiệu hay Quả bóng Vàng trong lời tiễn biệt. Chỉ còn những ký ức của một người con dành cho cha mình.

“Cha hãy yên nghỉ và dõi theo chúng con từ trên cao, giống như cách cha vẫn luôn làm khi còn ở đây. Cảm ơn cha vì tất cả".

Messi kết thúc bức thư bằng ba từ giản dị: “Con yêu cha".