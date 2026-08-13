Tương lai nào chờ Rashford ở Old Trafford?

TPO - Marcus Rashford từng nói lời chia tay MU, nhưng Barcelona không biến cuộc chia tay ấy thành bản hợp đồng dài hạn. Giờ đây, tiền đạo người Anh trở lại Old Trafford và đứng trước một cơ hội không ai nghĩ còn tồn tại: bắt đầu lại dưới thời Michael Carrick.

Cơ hội bất ngờ cho cả Rashford lẫn Carrick

Chỉ vài tháng trước, viễn cảnh Marcus Rashford trở lại MU gần như không được tính đến. Sau những bất đồng với Erik ten Hag rồi Ruben Amorim, tiền đạo người Anh đã lần lượt khoác áo Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn. Khi Barcelona có quyền mua đứt Rashford với mức phí 26 triệu bảng nhưng quyết định không kích hoạt, kịch bản tưởng như đã khép lại nhưng bất ngờ mở sang một chương mới.

Rashford đã trở lại MU tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới sau khi hết hạn cho mượn tới Barca.

Rashford hiện trở lại cùng MU trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Anh chưa thi đấu cho đội bóng tại Premier League kể từ tháng 12/2024, nhưng thay vì tiếp tục tìm một bến đỗ khác, cầu thủ 28 tuổi được đưa trở lại kế hoạch của đội một dưới thời Carrick. Nhà cầm quân người Anh xác nhận Rashford nằm trong nhóm cầu thủ cùng đội tới Dublin, nơi MU sẽ có trận giao hữu với Leeds.

Điều đáng chú ý là những tín hiệu ban đầu từ Carrington lại khá tích cực. Nhà báo Rob Dawson cho biết Rashford đang tập luyện với tâm trạng vui vẻ, hòa nhập tốt và gây ấn tượng với những người làm việc cùng anh.

Đó có thể là chi tiết nhỏ, nhưng lại rất đáng chú ý trong câu chuyện của Rashford. MU không chỉ cần một cầu thủ có khả năng ghi bàn. Họ cần biết liệu Rashford có thực sự muốn trở lại hay chỉ đơn giản đang chờ một lối thoát mới sau khi Barcelona khép cánh cửa.

HLV Carrick, ít nhất vào lúc này, dường như cũng sẵn sàng cho Rashford cơ hội. Về chuyên môn, sự trở lại này cũng giải quyết một phần bài toán nhân sự của MU. Rashford có thể chơi bên cánh trái hoặc được sử dụng ở trung lộ. Benjamin Sesko chưa xuất hiện trong giai đoạn tiền mùa giải do chấn thương, trong khi vị trí tối ưu của Patrick Dorgu vẫn còn là dấu hỏi. Rashford vì thế không trở lại một đội bóng hoàn toàn không cần anh.

Rashford mang đến một kiểu cầu thủ khác so với Matheus Cunha ở hành lang trái. Tiền đạo này đã ghi 87 bàn sau 287 lần ra sân tại Premier League, còn trong toàn bộ thời gian khoác áo MU, anh có 138 bàn và 79 kiến tạo sau 426 trận. Vấn đề là những con số ấy thuộc về Rashford của những giai đoạn khác nhau. MU hiện cần phiên bản nào của anh mới là câu hỏi quan trọng.

Carrick có thể là người mở lại cánh cửa

Có một sự trùng hợp đặc biệt trong câu chuyện này. Carrick không phải một HLV xa lạ với Rashford. Năm 2016, khi Carrick còn là cầu thủ MU, ông có mặt trong trận đấu Rashford ra mắt đội 1.

Rashford khi ấy mới 18 tuổi và vào sân từ ghế dự bị để ghi hai bàn trước Midtjylland. Sau đó, Carrick còn là thành viên ban huấn luyện dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer, giai đoạn Rashford trở thành một nhân tố quan trọng của đội bóng.

Chính lịch sử ấy tạo ra một lợi thế mà không phải HLV nào ở Old Trafford cũng có. Cựu danh thủ Michael Owen cho rằng nếu có một người đủ khả năng làm dịu mối quan hệ giữa Rashford và MU, đó có thể là Carrick.

HLV Carrick khi còn là cầu thủ đã sát cánh nhiều năm với Rashford.

Theo Owen, Rashford và Carrick đã có những trải nghiệm chung trong quá khứ, trong khi Carrick vốn được biết đến bởi cách ứng xử dễ tạo thiện cảm với cầu thủ. Bản thân Carrick cũng nhấn mạnh mối quan hệ ấy khi nói về Rashford: ông từng chơi cùng anh và có mặt trong trận cầu thủ này ra mắt MU. “Chúng tôi có một lịch sử”, Carrick nói.

Đó có thể là điểm khác biệt lớn. Rashford từng đánh mất vị thế dưới thời Ten Hag lẫn cả thời Amorim. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một HLV cụ thể. Anh cần chứng minh rằng mình có thể duy trì phong độ, thái độ và mức độ ổn định cần thiết để trở thành một phần lâu dài của MU.

Nhưng Carrick hiểu Rashford từ thời cầu thủ này còn rất trẻ. Ông biết khả năng của tiền đạo người Anh, đồng thời cũng từng chứng kiến giai đoạn Rashford trở thành một trong những gương mặt nổi bật của đội bóng.

Bởi vậy, sự trở lại này có thể không đơn thuần là câu chuyện về một cầu thủ cũ được trao thêm cơ hội. Nó còn là phép thử cho khả năng Carrick tạo ra một môi trường đủ phù hợp để Rashford tìm lại chính mình.

Dẫu vậy, cánh cửa mở không đồng nghĩa với một suất đá chính được bảo đảm. Rashford đã có một mùa giải khá ấn tượng tại Barcelona về mặt thống kê, với 14 bàn và 14 kiến tạo sau 49 lần ra sân, nhưng chính Barcelona vẫn không muốn biến thương vụ cho mượn thành một cuộc chuyển nhượng mua đứt. Điều đó cho thấy những con số đẹp chưa đủ để xóa bỏ những câu hỏi về sự ổn định của tiền đạo người Anh.

Trận gặp Leeds có thể chỉ là điểm bắt đầu

MU không cần vội đưa ra kết luận về Rashford. Những trận giao hữu còn lại của mùa hè có thể trở thành bài kiểm tra thực tế để họ nhìn rõ hơn vấn đề.

Trận gặp Leeds tại Croke Park, Dublin được chờ đợi như một thời điểm Rashford có thể trở lại, dù nguồn tin từ Sky Sports cho rằng trận đấu này có thể đến quá sớm với anh. Cơ hội rõ ràng hơn có thể đến ở trận giao hữu tiếp theo gặp AC Milan.

Đây mới là nơi Rashford phải trả lời bằng bóng đá thay vì những câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Nếu anh cho thấy tốc độ, khả năng tạo đột biến và hiệu quả từng giúp mình trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của MU, Carrick sẽ có thêm lý do để giữ anh lại. Ngược lại, nếu những vấn đề cũ tái diễn, một cuộc chia tay khác vẫn có thể xuất hiện.

Rashford đang rất vui vẻ tập luyện và sẵn lòng chụp ảnh với các CĐV.

Khả năng Rashford tiếp tục được đem cho mượn vì thế chưa hoàn toàn biến mất. Thậm chí, một số ý tưởng chuyển nhượng đã bắt đầu xuất hiện. Cựu hậu vệ Arsenal Lee Dixon từng đưa ra khả năng Rashford chuyển tới Arsenal theo một thương vụ trao đổi liên quan Myles Lewis-Skelly, dù đó mới chỉ là quan điểm cá nhân và nguồn tin được dẫn lại cũng cho biết MU không chủ động theo đuổi Lewis-Skelly.

Nói cách khác, tương lai của Rashford vẫn chưa được viết xong. Nhưng khác với thời điểm anh rời Old Trafford, lần này tiền đạo người Anh có một lợi thế rất quan trọng: anh đang được trao cơ hội tự quyết định câu chuyện bằng màn trình diễn của mình.

MU cũng có lý do để cân nhắc kỹ trước khi đẩy Rashford sang đội bóng khác. Cầu thủ này vẫn còn hợp đồng với MU tới tháng 6/2028 và được cho là đang hưởng mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần. Mức thu nhập cao khiến việc tìm một đội bóng khác sẵn sàng tiếp nhận anh không phải chuyện đơn giản, trong khi Quỷ Đỏ cũng không thể dễ dàng bỏ phí một tài sản mà họ vẫn đang sở hữu.

Vì thế, cuộc tái hợp này có thể không cần một câu chuyện cổ tích. Rashford không nhất thiết phải lập tức trở lại thành ngôi sao từng được Old Trafford tung hô. Carrick cũng không cần biến anh thành trung tâm của mọi kế hoạch.

Điều họ cần trước tiên có lẽ đơn giản hơn: một Rashford vui vẻ trở lại tập luyện, sẵn sàng cạnh tranh và đủ hiệu quả khi cơ hội xuất hiện.

Nếu điều đó xảy ra, cánh cửa từng tưởng đã đóng ở Old Trafford có thể lại mở ra. Và lần này, người quyết định Rashford có bước qua hay không sẽ không phải Barcelona, Ten Hag hay Amorim, mà chính là anh.