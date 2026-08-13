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Pickleball Việt Nam tìm 'hạt giống' cho đấu trường châu Á

Trọng Đạt

TPO - Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026 đã bước đầu phát hiện nhiều gương mặt giàu tiềm năng, tạo nguồn lực cho các đội tuyển trẻ Việt Nam trong tương lai.

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Sau các vòng loại tổ chức tại ba khu vực Bắc, Trung và Nam, Vòng chung kết Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia - Cúp Viettel Tammi 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 12/8, quy tụ hơn 500 VĐV xuất sắc.

Các tay vợt tranh tài ở 25 bộ huy chương, trải đều ở 5 nhóm tuổi U10, U12, U14, U16 và U18. Với số lượng VĐV đông đảo cùng sự cạnh tranh quyết liệt, giải đấu trở thành dịp để giới chuyên môn đánh giá rõ hơn chất lượng lực lượng kế cận của Pickleball Việt Nam.

Điểm đáng chú ý tại vòng chung kết là sự nổi lên của nhiều tay vợt trẻ có khả năng thi đấu vượt nhóm tuổi. Trong số đó, Ngọc Hân của CLB Zocker để lại dấu ấn khi dù thuộc lứa U14 vẫn thi đấu thành công ở U16, giành chức vô địch đơn nữ và đôi nam nữ.

Ở nhóm U14, Đan Linh của Thái Nguyên cũng được đánh giá cao nhờ màn trình diễn nổi bật xuyên suốt giải. Trong khi đó, Nguyễn Anh Hoàng của Đà Nẵng khẳng định năng lực ở lứa U16 khi giành ngôi vô địch cả nội dung đơn nam lẫn đôi nam.

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Những kết quả này cho thấy lớp VĐV trẻ đang có bước tiến nhanh về kỹ thuật, khả năng thích nghi và bản lĩnh thi đấu. Việc một số tay vợt có thể cạnh tranh hiệu quả ở nhiều nội dung, thậm chí thi đấu vượt nhóm tuổi, cũng mở ra thêm lựa chọn cho công tác đào tạo và tuyển chọn tài năng.

Không chỉ là sân chơi tranh huy chương, Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia còn nằm trong hệ thống thi đấu chính thức, giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng trẻ cho bộ môn đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Thông qua giải đấu, các nhà chuyên môn có thêm cơ sở theo dõi quá trình tiến bộ của từng VĐV, đồng thời sàng lọc những gương mặt nổi bật để tiếp tục đào tạo, hướng tới lực lượng đội tuyển Pickleball trẻ quốc gia.

Những tay vợt xuất sắc tại giải cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn nhân sự cho Việt Nam tham dự Giải vô địch Pickleball trẻ châu Á và các sân chơi trẻ quốc tế trong thời gian tới. Với hơn 1.000 VĐV tham dự từ vòng loại và hơn 500 tay vợt góp mặt ở vòng chung kết, mùa giải 2026 cho thấy nền tảng lực lượng trẻ của Pickleball Việt Nam đang ngày càng được mở rộng.

Trọng Đạt
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