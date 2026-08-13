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Thể thao

HLV Luis Enrique ra lệnh gì cho PSG sau khi đoạt Siêu Cúp châu Âu

Đặng Lai

TPO - Luis Enrique đã giành Siêu Cúp châu Âu lần thứ hai liên tiếp bằng cách đánh bại Aston Villa 2-1, qua đó cùng PSG tiếp tục khẳng định sự thống trị. Nhưng với vị HLV này, ông không muốn đội nhà dừng lại ở đó.

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Ông muốn cùng các học trò hướng tới danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp, điều mà trước đây chỉ Real Madrid làm được. Sau trận tranh Siêu Cúp châu Âu vào rạng sáng nay, Enrique tuyên bố: "Giành chức vô địch Champions League lần thứ 3? Chúng tôi phải tiếp tục con đường này. Nhưng cách chúng ta giành chiến thắng cũng là rất quan trọng.

Chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành chức vô địch Champions League lần thứ 3. Chúng tôi muốn thống trị không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn châu Âu. Tôi tin chắc chúng tôi có thể làm được".

Theo HLV Enrique, ông "không ngạc nhiên" khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trước Aston Villa. "Điều này thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi không ngạc nhiên. Tôi hiểu rõ các cầu thủ... Mọi chuyện rất phức tạp, giống như năm ngoái. Nhưng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi phải nêu bật những gì đội đã làm được bởi vì không dễ dàng gì khi chỉ có vài ngày tập luyện cho trận đấu này", Enrique tuyên bố.

Bước vào cuộc chạm trán vào rạng sáng nay, cả hai đội bóng đều đối mặt với những mối lo ngại lớn về mặt lực lượng. Phía PSG, ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng thể lực của hàng loạt ngôi sao hàng đầu như Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue cũng như Bradley Barcola trước khi chốt đội hình.

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Trong khi đó, Aston Villa chịu tổn thất nặng nề khi trụ cột Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương, cùng sự bỏ ngỏ khả năng ra sân của những nhân tố quan trọng như thủ thành Emiliano Martinez, Alejandro Garnacho hay Leon Bailey.

Dẫu vậy, PSG vẫn là đội nắm lực lượng dồi dào hơn và họ tạo ra được sự chênh lệch về chiều sâu đội hình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thành Paris chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, liên tục dồn ép và tạo ra nhiều sóng gió lên phần sân đối phương.

Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của PSG chính là màn trình diễn rực rỡ của Khvicha Kvaratskhelia. Ngôi sao tấn công người Georgia liên tục khiến hàng thủ Aston Villa chao đảo bằng những tình huống đi bóng kỹ thuật, trước khi ghi bàn thắng mở tỷ số quan trọng cho đội nhà ở phút 21.

Cùng với các cầu thủ khác, Kvaratskhelia đã được ông thầy ngợi khen: "Chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Việc tạo động lực cho những cầu thủ này rất dễ, họ yêu thích công việc của mình", Enrique nói.

Đặng Lai
#Luis Enrique #PSG #Champions League #Siêu Cúp châu Âu #Aston Villa #bóng đá châu Âu #UEFA

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