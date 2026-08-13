Julian Alvarez thêm khó sang Barca, Arsenal rộng cửa tiếp cận nhà vô địch World Cup

TPO - Ngôi sao người Argentina Julian Alvarez vừa có cuộc trao đổi trực tiếp với HLV Diego Simeone để nói về tương lai, nhưng không nhận được tín hiệu tích cực. Khi cánh cửa Barcelona tiếp tục bị Atletico Madrid khép lại, Arsenal có thể đứng trước một cơ hội.

Theo Mundo Deportivo, Julian Alvarez đã gặp HLV Diego Simeone trước buổi tập của Atletico Madrid hôm 12/8 để nói rõ nguyện vọng ra đi. Tiền đạo người Argentina một lần nữa khẳng định muốn gia nhập Barcelona, nhưng HLV Simeone vẫn giữ quan điểm rằng ông muốn có sự phục vụ của cầu thủ 26 tuổi ở mùa giải tới.

Julian Alvarez đã có buổi nói chuyện thẳng thắnvới HLV Diego Simeone hôm 12/8.

Cuộc trao đổi được mô tả là diễn ra trong không khí cởi mở, song không tạo ra bước đột phá nào. Simeone cho biết vấn đề tương lai của Julian Alvarez thuộc về quyết định của CLB, qua đó đồng thuận với lập trường của CEO Miguel Angel Gil Marin. Atletico hiện không muốn bán tiền đạo người Argentina cho Barca và cũng chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thay đổi quan điểm này.

Đây là trở ngại mới đối với Alvarez trong nỗ lực hiện thực hóa mong muốn khoác áo Barca. Tiền đạo này từng công khai thừa nhận rằng chuyển nhượng là điều tốt nhất cho tất cả các bên và anh muốn hoàn thành giấc mơ của mình. Sau khi trở lại Atletico từ kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, tương lai của Alvarez vì thế tiếp tục là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất tại sân Metropolitano.

Barcelona cũng đang đứng trước bài toán không dễ giải. Đội bóng xứ Catalunya được cho là đã đưa ra đề nghị 100 triệu euro cho Alvarez, nhưng Atletico thậm chí không xem xét con số này. Phía CLB thủ đô Madrid được cho là không muốn ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona, trong khi mức đòi hỏi dành cho Alvarez có thể lên tới 150-200 triệu euro.

Khoảng cách đó khiến con đường đưa Alvarez tới Camp Nou ngày càng trở nên khó khăn, dù Barcelona vẫn là điểm đến mà chân sút người Argentina ưu tiên. Nếu tình hình không thay đổi, anh sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục gây sức ép để được ra đi hoặc chấp nhận ở lại Atletico thêm một mùa giải.

Trong bối cảnh ấy, Arsenal có lý do để theo dõi sát tình hình. Đội bóng thành London đã đưa Alvarez vào danh sách mục tiêu mua sắm sau khi không thể chiêu mộ Vinicius Junior, trong khi việc tiền đạo Argentina công khai mong muốn rời Atletico khiến khả năng xuất hiện một thương vụ mới vẫn chưa thể loại trừ.

Arsenal có thể là đích đến khả thi hơn với Julian Alvarez.

Arsenal không phải lựa chọn ưu tiên của Alvarez, bởi Barcelona mới là điểm đến mà anh mong muốn. Tuy nhiên, nếu Atletico tiếp tục ngăn cản thương vụ với đội bóng xứ Catalunya, cục diện có thể thay đổi theo hướng có lợi cho những CLB khác đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tài chính của đội bóng Tây Ban Nha.

Mức giá là trở ngại lớn nhất. Football365 dẫn thông tin Atletico muốn 150-200 triệu euro cho Alvarez, trong khi Arsenal vẫn còn nhiều nhu cầu khác trên thị trường chuyển nhượng.

Đáng chú ý, nguồn này dẫn lời nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Arsenal đã có liên hệ với Atletico để tìm hiểu khả năng chiêu mộ một số cầu thủ. Theo Romano, đội bóng Anh mới đề cập đến hậu vệ Marc Pubill, nhưng cũng không loại trừ đây là “đòn nghi binh” cho mục tiêu lớn hơn là Julian Alvarez.

Trong bối cảnh hướng Barcelona gặp thêm trở ngại và Atletico vẫn phải xử lý nguyện vọng ra đi của chính tiền đạo người Argentina, cánh cửa cho một phương án khác đang dần mở ra. Với Alvarez, cuộc nói chuyện với Simeone chưa thay đổi được lập trường của Atletico. Nhưng nó cũng cho thấy có thể xuất hiện một lối thoát khác cho nhà vô địch World Cup 2026. Và lối thoát ấy, biết đâu sẽ mang tên Arsenal.