Ấn Độ rút khỏi FIFA ASEAN Cup, giải đấu 'hàng hiệu' của đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp xáo trộn

TPO - Theo tờ Times of India, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) vừa gửi thông báo tới FIFA về quyết định rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026. Mặc dù đã được chốt lịch thi đấu cùng các đại diện Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia và Singapore ở bảng A song đội tuyển Ấn Độ vẫn quyết định hủy kế hoạch tham dự để ưu tiên cho trận giao hữu đặc biệt với tuyển Brazil.

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/09 tới 03/10/2026. Thời điểm này trùng với lịch thi đấu đã thỏa thuận giữa AIFF và Liên đoàn Bóng đá Brazil. Chủ tịch AIFF, ông Kalyan Chaubey, khẳng định với truyền thông rằng cam kết với đối thủ Nam Mỹ là lý do bắt buộc khiến Ấn Độ phải đưa ra sự lựa chọn: "Chúng tôi không thể tham dự FIFA ASEAN Cup do cam kết với Liên đoàn Bóng đá Brazil".

Bên cạnh vấn đề trùng lịch, ông Chaubey giải thích thêm rằng FIFA quy định mỗi đội tuyển quốc gia chỉ được thi đấu tối đa 4 trận trong một dịp FIFA Days. Do đó, việc duy trì cả hai lịch trình cùng lúc là hoàn toàn không khả thi. AIFF đã trình bày rõ ràng các rào cản này và nhận được sự chia sẻ từ phía liên đoàn bóng đá thế giới.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành AIFF, ban đầu quyết định tham dự cả ASEAN Cup lẫn trận giao hữu với Brazil đã được thông qua, với kế hoạch sử dụng các đội hình riêng biệt cho hai sự kiện này.

Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Ấn Độ, Bhaichung Bhutia, đã phản đối. Ông cho rằng Ấn Độ nên cử đội hình mạnh nhất tham dự FIFA ASEAN Cup. Cuối cùng, sau nhiều phiên thảo luận, các thành viên ban chấp hành AIFF đã đi đến quyết định chọn trận giao hữu với Brazil.

Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan

Giải thích về điều này, Chủ tịch Kalyan Chaubey nhấn mạnh đến giá trị chuyên môn và tính chất quý giá của trận gặp Brazil: "Ấn Độ đã có 4 lần chạm trán Singapore và Malaysia trong vòng 3 năm qua, đồng thời chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội tái ngộ các đội bóng Đông Nam Á trong tương lai. Ngược lại, việc đưa đội tuyển Brazil đến thi đấu tại Ấn Độ là một cơ hội vô cùng hiếm có. Đối với nhiều tuyển thủ, được đối đầu với Brazil có thể là trải nghiệm chỉ xuất hiện một lần trong suốt sự nghiệp".

Sự rút lui đột ngột của Ấn Độ chỉ một tháng trước ngày khởi tranh đẩy BTC FIFA ASEAN Cup vào thế bị động. Do giải đấu tổ chức theo thể thức tập trung tại Indonesia, việc thiếu vắng một đội bóng buộc FIFA phải khẩn trương tìm kiếm phương án thay thế hoặc điều chỉnh lại cấu trúc bảng đấu lẫn cơ cấu giải thưởng. Trong khi đó, AIFF cũng đối mặt với nguy cơ chịu án phạt tài chính từ liên đoàn do hủy bỏ cam kết sát ngày thi đấu.

Với đội tuyển Việt Nam, đội sẽ chung bảng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Do vậy trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa bị xáo trộn về lịch trình thi đấu.