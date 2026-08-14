Thua trận Siêu Cúp, Aston Villa tìm thấy hai viên ngọc mới

TPO - Aston Villa không thể nâng Siêu Cúp châu Âu sau thất bại 1-2 trước PSG, nhưng trận đấu tại Salzburg lại mở ra một phần thưởng khác: Brian Madjo và George Hemmings. Hai tài năng tuổi teen có thể là những mảnh ghép quan trọng trong hành trình phía trước của Unai Emery.

Một thất bại, hai phát hiện

Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, Aston Villa đã khép lại mùa hè bằng một thất bại đáng tiếc. PSG, nhà vô địch Champions League, đánh bại họ 2-1 để giành Siêu Cúp châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Khvicha Kvaratskhelia mở tỷ số, Brian Madjo gỡ hòa trước khi Désiré Doué ghi bàn quyết định.

Nhưng với Aston Villa, trận đấu ấy có thể được nhìn theo một cách khác. Họ thua một chiếc cúp, song lại tìm thấy hai cầu thủ có thể trở thành một phần quan trọng của tương lai.

Ngôi sao 17 tuổi Brian Madjo (số 39) nhiều lần đè văng những trung vệ hàng đầu châu Âu của PSG để dứt điểm.

Brian Madjo mới 17 tuổi, lần đầu khoác áo Aston Villa trong một trận đấu chính thức. George Hemmings 19 tuổi và cũng có lần đầu tiên đá chính ở một sân khấu lớn như vậy. Cả hai cùng được Unai Emery đặt vào đội hình xuất phát trước PSG, trong bối cảnh đội bóng nước Pháp gần như sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Sự chênh lệch về kinh nghiệm vì thế là rất rõ. PSG bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Champions League, trong khi Aston Villa thiếu Emiliano Martinez, Ezri Konsa và Ollie Watkins, những người vẫn đang trong kỳ nghỉ sau World Cup. Tân binh Johan Manzambi cũng vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Thế nhưng, chính hai cầu thủ trẻ lại trở thành những điểm sáng nổi bật nhất. Madjo đặc biệt gây ấn tượng. Trước khi ghi bàn, tiền đạo cao 1,93 m đã có tới ba cơ hội rõ ràng. Những pha bỏ lỡ ấy có thể khiến một cầu thủ trẻ mất tự tin, nhất là khi đối thủ trước mặt là Marquinhos và Willian Pacho, hai trung vệ dày dạn kinh nghiệm của PSG.

Madjo thì không. Anh tiếp tục xuất hiện trong vòng cấm, tiếp tục tìm khoảng trống và cuối cùng được đền đáp. Phút 45, từ đường chuyền của John McGinn, Madjo giữ Pacho ở phía sau rồi thực hiện cú volley bằng chân phải đưa bóng vào lưới PSG.

Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên cho Aston Villa. Với 17 tuổi 212 ngày, Madjo trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở Siêu Cúp châu Âu, phá kỷ lục tồn tại suốt 30 năm của Patrick Kluivert.

Quan trọng hơn, bàn thắng ấy không phải khoảnh khắc lóe sáng đơn độc. Madjo liên tục gây khó khăn cho hàng thủ PSG trong khoảng một giờ đầu trận. Anh có sức mạnh để tranh chấp, tốc độ để di chuyển phía sau hàng thủ và khả năng chọn vị trí đáng chú ý so với tuổi đời.

Sau giờ nghỉ, Madjo còn có pha tì đè khiến Marquinhos phạm lỗi, rồi thực hiện một tình huống làm tường trước khi xoay người chạy vào khoảng trống và tạo cơ hội cho đội trưởng McGinn.

Đó chính là điều khiến Emery hài lòng hơn cả bàn thắng. “Không chỉ là ghi bàn, mà còn là cách phòng ngự, sự cam kết và kỷ luật chiến thuật”, HLV người Tây Ban Nha nói khi được hỏi về Madjo. Emery cho rằng cầu thủ trẻ này được trao cơ hội vì những gì anh thể hiện trong quá trình tập luyện và giai đoạn tiền mùa giải.

Madjo (số 39) ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới PSG.

Madjo không phải một canh bạc bất ngờ của Emery. Aston Villa đã chi khoảng 10 triệu bảng để đưa anh từ Metz về hồi tháng 1, nhưng FIFA khi đó ngăn Villa đăng ký cầu thủ vì những quy định liên quan tới chuyển nhượng quốc tế cầu thủ trẻ. Chỉ sau khi Aston Villa kháng nghị thành công tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), Madjo mới có thể chính thức thi đấu.

Emery là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này. Vì vậy, màn trình diễn tại Salzburg càng giống một sự xác nhận cho niềm tin mà ông đã đặt vào tiền đạo 17 tuổi.

Hemmings và lời giải cho một mùa hè nhiều biến động

Nếu Madjo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu, George Hemmings lại mang đến một tín hiệu không kém phần thú vị.

Tiền vệ cánh 19 tuổi chơi trọn vẹn trận đấu, thường xuyên gây áp lực và không hề tỏ ra e ngại khi đối đầu Achraf Hakimi. Trong một tình huống đáng chú ý, Hemmings vượt qua hậu vệ người Morocco trước khi tạo điều kiện để Madjo tiếp tục uy hiếp khung thành PSG. Anh cũng có cơ hội ghi bàn nhưng bị thủ môn Matvey Safonov cản phá.

Điều đáng nói là Hemmings không được đưa vào sân theo cách bất đắc dĩ. HLV Emery thực sự trao cho anh một vai trò trong kế hoạch đối đầu nhà vô địch châu Âu. Và cầu thủ 19 tuổi đã đáp lại bằng một màn trình diễn đầy năng lượng và sự tự tin.

Tiền vệ 19 tuổi Hemmings (phải) thi đấu đầy tự tin trước dàn sao PSG.

Đó là điều Aston Villa cần trong thời điểm hiện tại. Mùa hè của họ không hề yên ả. Morgan Rogers, một trong những cầu thủ quan trọng nhất mùa trước, đã chuyển tới Chelsea với mức phí 117 triệu bảng. Youri Tielemans cũng gia nhập Manchester United với giá 35 triệu bảng. Amadou Onana dính chấn thương nặng và đứng trước nguy cơ bỏ lỡ phần lớn mùa giải.

Sự ra đi của Rogers và Tielemans đặc biệt đáng kể. Rogers đã có 14 bàn sau 55 lần ra sân mùa trước, trong khi Tielemans là một trong những mắt xích quan trọng trong cách Aston Villa kiểm soát và triển khai bóng. Theo phân tích của Sky Sports, tỷ lệ thắng của Villa giảm từ 53% xuống 41% khi Tielemans không thi đấu.

Vì vậy, sẽ rất dễ hiểu nếu Aston Villa bị đánh giá thấp hơn mùa trước. Nhưng trận đấu với PSG cho thấy Emery không chỉ trông chờ vào những bản hợp đồng mới để lấp khoảng trống. Ông còn có thể tìm thấy câu trả lời ngay trong chính những cầu thủ trẻ của mình.

HLV Unai Emery hài lòng với những gì các tài năng trẻ của Aston Villa thực hiện.

Johan Manzambi, Joao Gomes hay những tân binh khác có thể sẽ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, sự trưởng thành của Madjo và Hemmings mang đến cho Emery những lựa chọn mới, thay vì buộc Aston Villa phải lập tức tìm người thay thế mọi khoảng trống trên thị trường.

Đó cũng là lý do Emery vẫn tỏ ra lạc quan sau thất bại. “Nhìn chung, chúng tôi có thể tự hào về tất cả những gì đã làm được. Một số thay đổi sẽ cần thiết nhưng chúng tôi tự tin”, ông nói. Emery đồng thời nhấn mạnh rằng những trải nghiệm như trận đấu với PSG rất quan trọng đối với quá trình phát triển của Madjo và Hemmings.

Emery vẫn còn nhiều "quân bài" trong tay áo

Aston Villa từng nhiều lần bước vào mùa giải mới với dấu hỏi về khả năng duy trì thành tích. Nhưng dưới thời Emery, họ thường tìm được cách để vượt qua những dự đoán ấy.

Mùa trước, Aston Villa giành Europa League, chấm dứt 30 năm chờ đợi một danh hiệu lớn và tiếp tục giành quyền dự Champions League. Mùa hè này, họ mất những cầu thủ quan trọng và đối mặt với những vấn đề về lực lượng, nhưng Emery vẫn đang tìm cách đưa đội bóng tiến lên.

Sự trưởng thành của Madjo và Hemmings vì thế có thể mang đến cho Villa nhiều hơn những lựa chọn dành cho tương lai. Nếu tiếp tục phát triển, hai cầu thủ tuổi teen này có thể trở thành những phương án hữu dụng ngay trong mùa giải mới.

Kosta Nedeljkovic là một ví dụ khác. Hậu vệ cánh phải 19 tuổi vừa trở lại sau một mùa giải cho mượn tới Leipzig và cũng được đăng ký vào danh sách trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Dù không ra sân trước PSG, tài năng người Serbia được xem là một trong những gương mặt triển vọng của Aston Villa.

Kosta Nedeljkovic cũng là một tài năng trẻ đáng chú ý của Aston Villa.

Đó là điểm đáng chú ý nhất sau trận thua PSG. Aston Villa không thể lấy Siêu Cúp châu Âu khỏi tay nhà vô địch Champions League, nhưng họ đã cho thấy mình không hề bị khuất phục bởi cái tên ở phía bên kia chiến tuyến.

Aston Villa khiến PSG phải căng thẳng tới tận cuối trận: Zaire-Emery thực hiện một pha cản phá quyết định trước Joao Gomes ở phút 76, còn Emiliano Buendia bên phía đội bóng Anh bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút bù giờ.

Một trận thua trước PSG chưa thể chứng minh Aston Villa sẽ làm nên chuyện lớn ở Premier League. Nhưng nó đủ để Emery và các CĐV Villa có thêm lý do để chờ đợi. Madjo đã ghi tên mình vào lịch sử Siêu Cúp châu Âu, Hemmings cho thấy anh đủ bản lĩnh để chơi trọn vẹn 90 phút trước nhà vô địch Champions League.

Nếu đó mới chỉ là những tín hiệu đầu tiên, Aston Villa có thể vẫn còn những bất ngờ dành cho Premier League và Champions League mùa này.