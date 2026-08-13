Atletico đạt thỏa thuận mua Cristian Romero: 40 triệu euro cho một cuộc chia tay khó tránh

TPO - Atletico Madrid và Tottenham đã đạt thỏa thuận nguyên tắc cho vụ chuyển nhượng Cristian Romero, với giá 35 triệu euro cộng tối đa 5 triệu euro phụ phí cùng điều khoản 15% khi Atletico bán lại trung vệ người Argentina trong tương lai.

Cấu trúc hợp đồng là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của thương vụ. Khoản 35 triệu euro cố định cho thấy Atletico không phải trả trọn gói ngay lập tức, trong khi 5 triệu euro còn lại phụ thuộc vào các điều kiện phát sinh - dạng thỏa thuận quen thuộc mà các CLB châu Âu áp dụng để san sẻ rủi ro tài chính.

Romero đã sẵn sàng lên đường tới Madrid để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng với Atletico.

Điều khoản bán lại 15% cũng đồng nghĩa Tottenham vẫn giữ một phần lợi ích nếu sau này Atletico chuyển nhượng Romero với giá cao hơn, một cách để đội bóng Bắc London bù đắp phần nào cho việc bán ngôi sao ở mức giá không như kỳ vọng.

Con số quanh 40 triệu euro (khoảng 34,2 triệu bảng) thấp hơn hẳn số tiền Tottenham vừa thu về từ vụ bán trung vệ trẻ Luka Vuskovic cho Brighton mùa hè này, dù Vuskovic chưa từng ra sân chính thức cho đội 1.

Chênh lệch đó phản ánh thực tế thị trường: các CLB Premier League sẵn sàng trả giá cao hơn cho nhau, còn những đối tác ở lục địa như Atletico luôn có ngân sách hạn chế hơn. Tottenham vì thế chấp nhận một khoản lỗ nếu so với mức phí gần 42 triệu bảng từng bỏ ra để mua Romero từ Atalanta hồi tháng 8/2021.

Với Romero, đây là cái kết được dự báo từ trước cho một mùa giải đầy sóng gió. Trung vệ 28 tuổi làm đội trưởng Tottenham mùa trước nhưng phải nhận hai thẻ đỏ trong cuộc chiến trụ hạng, rồi dính chấn thương đầu gối khiến anh vắng mặt những vòng cuối.

Việc anh có mặt ở Argentina theo dõi trận chung kết giữa đội bóng thời thơ ấu Belgrano và River Plate ngay trước trận đấu quan trọng của Tottenham gặp Everton từng khiến một bộ phận người hâm mộ Spurs nổi giận, dù sau đó Romero vẫn kịp góp mặt trong trận đấu quyết định giúp đội trụ hạng thành công.

Việc Tottenham chiêu mộ liền hai trung vệ mới Jan Paul van Hecke và Marcos Senesi ngay đầu hè được xem là bước chuẩn bị cho kịch bản Romero ra đi. Cựu tiền vệ Jamie O'Hara nhận định trên Sky Sports rằng đã đến lúc đôi bên khép lại mối quan hệ, cho rằng những rắc rối xoay quanh Romero thời gian qua không còn phù hợp với định hướng mới của đội bóng.

Romero (sau) là trụ cột của hàng phòng ngự Argentina trên hành trình tới trận chung kết World Cup 2026.

Về phía Romero, Atletico từ lâu đã là điểm đến anh ưu tiên hơn cả, dù Arsenal và Inter Milan cũng từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ. Riêng với Arsenal, mọi việc chưa từng vượt quá giai đoạn thăm dò vì Tottenham không muốn nhượng đội trưởng của mình cho đối thủ cùng thành phố. Cơ hội làm việc cùng đồng hương Diego Simeone tại sân Metropolitano mới là yếu tố then chốt khiến Romero mặn mà với Atletico.

Romero gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn rồi ở lại thi đấu chính thức từ năm 2021, trải qua 124 trận, ghi 12 bàn, giành chức vô địch Europa League 2025, trước khi hợp đồng vốn còn hiệu lực đến năm 2029 khép lại sớm hơn dự kiến.

Ở cấp độ đội tuyển, trung vệ 28 tuổi này là trụ cột của Argentina, góp mặt tại World Cup 2026 vừa qua cùng hai chức vô địch Copa America 2021, 2024 và đăng quang ở World Cup 2022.

Thỏa thuận giữa hai CLB hiện mới dừng ở mức nguyên tắc. Các bước tiếp theo, gồm kiểm tra y tế và ký kết chính thức, được dự báo sẽ diễn ra trong thời gian ngắn tới khi cả Tottenham lẫn Atletico đều muốn khép lại thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.