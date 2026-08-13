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Thể thao

Tập đoàn Trường Tươi là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia 2026

Vĩnh Xuân

Sáng 13/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Tập đoàn Trường Tươi tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026, tại trụ sở VFF.

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VFF tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh đào tạo trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Hệ thống các giải trẻ quốc gia do VFF tổ chức thời gian qua đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

Năm 2026, VFF lần đầu tiên đưa Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia vào hệ thống thi đấu, qua đó bổ sung một mắt xích quan trọng trong lộ trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Việc nhận được sự hưởng ứng tích cực của các câu lạc bộ ngay từ mùa giải đầu tiên cho thấy sự cần thiết của sân chơi này.

VFF trân trọng cảm ơn Tập đoàn Trường Tươi đã tin tưởng đồng hành cùng giải đấu trên cương vị Nhà tài trợ chính trong 3 năm, từ 2026 đến 2028. Sự đồng hành của Tập đoàn là nguồn động lực thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải và tạo thêm điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ xát, qua đó phát hiện và bồi dưỡng thêm những tài năng cho bóng đá Việt Nam.

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Trong vai trò nhà tài trợ chính của giải đấu, đại diện Tập đoàn Trường Tươi tham dự buổi lễ, ông Lê Văn Bình cho biết việc trở thành Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia trong 3 năm liên tiếp là một dấu mốc có ý nghĩa đối với Tập đoàn.

Theo ông Lê Văn Bình, bóng đá trẻ là nền tảng quan trọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Việc đồng hành cùng giải đấu không chỉ đơn thuần là hoạt động tài trợ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn đối với công tác phát triển bóng đá trẻ, tạo thêm cơ hội để các cầu thủ được thi đấu, cọ xát và trưởng thành.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Trường Tươi mong muốn phối hợp cùng VFF từng bước nâng cao chất lượng giải đấu, hướng tới xây dựng một sân chơi ngày càng chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính cạnh tranh.

Vĩnh Xuân
#Bóng đá trẻ #U16 quốc gia #VFF #bóng đá Việt Nam

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