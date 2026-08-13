Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

U9 Thanh niên TP.HCM thắng đậm chủ nhà ngày khai mạc Giải U9 toàn quốc 2026

PV

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Quảng Ngãi với sự góp mặt của 28 đội bóng. Ở trận mở màn, U9 Thanh niên TP.HCM tạo dấu ấn bằng chiến thắng 4-1 trước chủ nhà U9 IEC Quảng Ngãi.

2.jpg

Chiều 12/8, tại Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), lễ khai mạc Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 diễn ra với sự tham dự của các đội bóng, ban huấn luyện và đông đảo khán giả.

U9 toàn quốc là giải đấu dành cho nhóm tuổi nhỏ nhất trong hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia. Qua nhiều năm tổ chức, sân chơi này góp phần tạo điều kiện để các cầu thủ nhí được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp các địa phương, trung tâm đào tạo sớm phát hiện những gương mặt tiềm năng cho bóng đá Việt Nam.

Giải đấu năm nay quy tụ 28 đội U9 đến từ nhiều địa phương, trung tâm và câu lạc bộ trên cả nước. Các trận đấu diễn ra từ ngày 12 đến 25/8, tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi.

1.jpg
4.jpg

Một điểm mới đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay là việc Ban tổ chức áp dụng luật 2 phút đếm ngược khi bóng lăn trong hiệp hai. Trong khoảng thời gian này, đồng hồ sẽ dừng mỗi khi bóng chết và chỉ tiếp tục chạy khi bóng được đưa trở lại cuộc chơi.

Quy định mới nhằm bảo đảm thời gian thi đấu thực tế, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian ở những phút cuối, đồng thời tăng tính cạnh tranh và kịch tính cho các trận đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà U9 IEC Quảng Ngãi bước vào trận đấu mở màn gặp U9 Thanh niên TP.HCM. Đội bóng đến từ TP.HCM sớm thể hiện sự vượt trội bằng khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội hiệu quả. U9 Thanh niên TP.HCM giành chiến thắng 4-1, qua đó có màn khởi đầu thuận lợi tại giải.

Giải U9 toàn quốc 2026 kéo dài đến ngày 25/8, hứa hẹn là dịp để nhiều tài năng nhí thể hiện khả năng và tích lũy những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

PV
#U9 Thanh niên TP.HCM #Giải U9 toàn quốc #Toyota Cup 2026 #Quảng Ngãi #bóng đá trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe