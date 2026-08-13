U9 Thanh niên TP.HCM thắng đậm chủ nhà ngày khai mạc Giải U9 toàn quốc 2026

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Quảng Ngãi với sự góp mặt của 28 đội bóng. Ở trận mở màn, U9 Thanh niên TP.HCM tạo dấu ấn bằng chiến thắng 4-1 trước chủ nhà U9 IEC Quảng Ngãi.

Chiều 12/8, tại Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), lễ khai mạc Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 diễn ra với sự tham dự của các đội bóng, ban huấn luyện và đông đảo khán giả.

U9 toàn quốc là giải đấu dành cho nhóm tuổi nhỏ nhất trong hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia. Qua nhiều năm tổ chức, sân chơi này góp phần tạo điều kiện để các cầu thủ nhí được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp các địa phương, trung tâm đào tạo sớm phát hiện những gương mặt tiềm năng cho bóng đá Việt Nam.

Giải đấu năm nay quy tụ 28 đội U9 đến từ nhiều địa phương, trung tâm và câu lạc bộ trên cả nước. Các trận đấu diễn ra từ ngày 12 đến 25/8, tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi.

Một điểm mới đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay là việc Ban tổ chức áp dụng luật 2 phút đếm ngược khi bóng lăn trong hiệp hai. Trong khoảng thời gian này, đồng hồ sẽ dừng mỗi khi bóng chết và chỉ tiếp tục chạy khi bóng được đưa trở lại cuộc chơi.

Quy định mới nhằm bảo đảm thời gian thi đấu thực tế, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian ở những phút cuối, đồng thời tăng tính cạnh tranh và kịch tính cho các trận đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà U9 IEC Quảng Ngãi bước vào trận đấu mở màn gặp U9 Thanh niên TP.HCM. Đội bóng đến từ TP.HCM sớm thể hiện sự vượt trội bằng khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội hiệu quả. U9 Thanh niên TP.HCM giành chiến thắng 4-1, qua đó có màn khởi đầu thuận lợi tại giải.

Giải U9 toàn quốc 2026 kéo dài đến ngày 25/8, hứa hẹn là dịp để nhiều tài năng nhí thể hiện khả năng và tích lũy những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.