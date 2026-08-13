C.P. Việt Nam đồng hành tạo sân chơi cho cầu thủ nhí Đồng Nai

Không chỉ tranh tài trên sân cỏ, các cầu thủ tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21, năm 2026 còn có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm trong những ngày diễn ra vòng chung kết.

Sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi Đồng Nai

Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21 diễn ra từ ngày 6 đến 9-8 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, với sự góp mặt của 16 đội bóng.

Lễ khai mạc Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21, năm 2026

Được tổ chức từ năm 2003, giải đã duy trì qua hơn hai thập kỷ, trở thành sân chơi quen thuộc dành cho thiếu nhi Đồng Nai mỗi dịp hè. Thông qua những trận đấu, các cầu thủ nhí có cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, tinh thần đồng đội và niềm yêu thích với bóng đá.

Năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp C.P. Việt Nam đồng hành cùng giải với vai trò nhà tài trợ chính.

Ông Veerachai Charoensilpskul, Giám đốc Tài chính C.P. Việt Nam trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Veerachai Charoensilpskul, Giám đốc Tài chính C.P. Việt Nam, cho biết điều ý nghĩa với doanh nghiệp là được nhìn thấy niềm vui, sự hào hứng và tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ nhí.

“Qua việc đồng hành cùng giải, C.P. Việt Nam mong muốn góp phần tạo thêm một sân chơi lành mạnh để các em rèn luyện sức khỏe, phát triển sự tự tin, tinh thần đồng đội và có thêm những trải nghiệm đẹp trong quá trình trưởng thành”, ông Veerachai Charoensilpskul chia sẻ.

Thêm trải nghiệm ngoài sân cỏ

Bên cạnh các trận tranh tài, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức để các cầu thủ nhí có thêm cơ hội giao lưu, trải nghiệm.

Trong những ngày diễn ra vòng chung kết, C.P. Việt Nam tổ chức gian hàng “Trạm sạc năng lượng”, cung cấp thực phẩm và nước uống cho các cầu thủ giữa các trận đấu.

Gian hàng “Trạm sạc năng lượng” phục vụ thực phẩm và nước uống, tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ nhí trong những ngày tranh tài

Một trong những hoạt động đáng chú ý của mùa giải năm nay là trận giao hữu giữa đội Ngôi sao U11 Đồng Nai và đội Ngôi sao U11 C.P. Việt Nam, gồm con em cán bộ, nhân viên công ty. Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, tạo cơ hội để các cầu thủ nhí cùng chơi bóng, giao lưu và làm quen với những người bạn mới.

Chiều 8-8, hoạt động trải nghiệm tiếp tục với chương trình tham quan, giao lưu tại trụ sở chính C.P. Việt Nam. Ban tổ chức, ban huấn luyện, phụ huynh và cầu thủ của bốn đội giành quyền vào bán kết gồm U11 Phước Long, U11 Tân Triều, U11 Long Thành, U11 Phước Bình cùng đội U11 C.P. Việt Nam tham gia chương trình.

Tại đây, các em được tham quan khu vực văn phòng, tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tham gia các trò chơi và thử thách kỹ năng bóng đá.

Các cầu thủ nhí tham quan và tìm hiểu môi trường làm việc tại trụ sở chính C.P. Việt Nam

Với một số cầu thủ nhí, chuyến tham quan còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là nơi cha mẹ các em đang làm việc. Ngay bên cạnh khu vực văn phòng của trụ sở chính là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên của C.P. tại Việt Nam, gắn với những bước phát triển đầu tiên của doanh nghiệp tại Đồng Nai.

Các cầu thủ nhí hào hứng tham gia các trò chơi giao lưu, tạo nên không khí sôi động và đầy ắp tiếng cười

Ông Cao Quốc Sang, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng Ban Tổ chức giải đánh giá sự chung tay của doanh nghiệp đã góp phần cùng ban tổ chức vun đắp một sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi Đồng Nai.

Theo ông Sang, bên cạnh cơ hội rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu, qua mỗi mùa giải, các em còn được giao lưu, học hỏi và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Gắn bó với sân chơi thiếu nhi

Đồng Nai có mối gắn bó với C.P. Việt Nam khi đây là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và những nhà máy đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn 30 năm hoạt động tại địa phương, bên cạnh sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Mùa giải khép lại với nhiều trải nghiệm đáng nhớ và những kỷ niệm đẹp dành cho các cầu thủ nhí

Và giải bóng đá nhi đồng là một trong những hoạt động như vậy của C.P. Việt Nam, hướng đến thế hệ trẻ. Bên cạnh vai trò nhà tài trợ, các hoạt động như “Trạm sạc năng lượng”, trận bóng giao hữu và chương trình tham quan giúp các cầu thủ có thêm những trải nghiệm ngoài sân cỏ.

Sau những ngày thi đấu, các cầu thủ nhí rời giải với kết quả trên sân cỏ, những người bạn mới, những lần cùng đồng đội vượt qua thử thách và những kỷ niệm trong mùa hè. Đó cũng là giá trị mà C.P. Việt Nam cùng ban tổ chức mong muốn góp phần vun đắp thông qua Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21, năm 2026.