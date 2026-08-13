Sau tín hiệu từ trận Siêu Cúp châu Âu, Arsenal sẽ tăng tốc vụ Konsa

TPO - Sự vắng mặt của Ezri Konsa trong danh sách Aston Villa tham dự trận Siêu cúp châu Âu với PSG rạng sáng nay diễn ra đúng lúc tương lai của trung vệ 28 tuổi trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng, khi Arsenal đang đẩy nhanh nỗ lực đưa anh về sân Emirates.

Nhu cầu gia cố hàng thủ của Arsenal đã chuyển từ phương án dự phòng sang tình trạng báo động đỏ. Bão chấn thương cướp đi cả William Saliba lẫn Jurrien Timber ngay trước thềm mùa giải mới, buộc HLV Mikel Arteta phải hỏa tốc tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp.

Konsa đã vắng mặt ở trận Aston Villa gặp PSG tại Siêu Cúp châu Âu rạng sáng 13/8.

Trong bối cảnh các phương án tiếp cận Cristian Romero từ Tottenham rơi vào bế tắc do sự kình địch gay gắt giữa hai CLB bắc London, Konsa trở thành mục tiêu ưu tiên số một.

Sự đa năng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của tuyển thủ Anh - người vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 48 trận đấu và chức vô địch Europa League cùng Villa - chính là mảnh ghép hoàn hảo mà Pháo thủ đang khao khát.

Nút thắt lớn nhất của thương vụ hiện nằm ở khoảng cách tài chính giữa hai CLB. Lời đề nghị ban đầu trị giá 30 triệu bảng từ phía Arsenal đã bị đội chủ sân Villa Park từ chối ngay lập tức. Aston Villa định giá trụ cột của mình ở mức 60 triệu bảng - gấp đôi con số Arsenal đưa ra.

Tuy nhiên, lập trường của Arsenal đã có sự thay đổi đáng chú ý. Ban lãnh đạo Pháo thủ chấp nhận thực tế rằng họ phải nâng đáng kể mức giá hỏi mua nếu muốn hoàn tất thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Việc sẵn sàng nhượng bộ về mặt tài chính cho thấy quyết tâm của Arteta trong việc nâng cấp đội hình, sẵn sàng chi mạnh dù vừa hoàn tất thương vụ “bom tấn” Bruno Guimaraes.

Về phía Aston Villa, dẫu HLV Unai Emery khẳng định việc Konsa nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu xuất phát từ lý do thể lực, thực tế hợp đồng của trung vệ này chỉ còn lại 2 năm. Đội bóng vùng Midlands hiểu rõ giá trị chuyển nhượng của ngôi sao người Anh sẽ sụt giảm nghiêm trọng nếu không thể gia hạn trong những tháng tới.

Bản thân Konsa cởi mở với cơ hội gia nhập một đội bóng có suất dự Champions League như Arsenal, dù anh không chủ động đòi ra đi để giữ sự chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, mô hình kinh doanh của Aston Villa trong mùa Hè này cho thấy họ không khép lại cánh cửa bán trụ cột nếu nhận được số tiền hợp lý.

Những thương vụ chuyển nhượng“bom tấn” đưa Morgan Rogers sang Chelsea hay Youri Tielemans gia nhập Man United trước đó là minh chứng rõ nhất: Aston Villa sẵn sàng chia tay các ngôi sao miễn là con số trên bàn đàm phán chạm đúng mức kỳ vọng.

Vụ chuyển nhượng của Morgan Rogers sang Chelsea cho thấy, Aston Villa sẵn sàng bán trụ cột nếu được giá.

Khoảng cách 30 triệu bảng giữa lời đề nghị ban đầu và mức giá yêu cầu là một con số lớn, nhưng hoàn toàn có thể thu hẹp thông qua cấu trúc thanh toán linh hoạt với các khoản phụ phí theo thành tích.

Khi thời gian của thị trường chuyển nhượng đang đếm ngược và bài toán nhân sự với HLV Mikel Arteta ngày càng cấp thiết, bước đi tiếp theo của Arsenal trên bàn đàm phán nhiều khả năng sẽ là cú hích quyết định để đưa Ezri Konsa về sân Emirates.