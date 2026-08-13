Phù thủy Rajagobal 'hiến kế' để Malaysia đánh bại Việt Nam

TPO - Cựu HLV Rajagobal nói Malaysia không còn gì để mất, do đó cứ tự tin khi đối đầu Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Malaysia vượt qua Philippines để vào bán kết.

"Chúng ta không có gì để mất. Cứ ra sân và tận hưởng trận đấu. Chúng ta biết rõ tình hình hiện tại của Malaysia. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tìm kiếm bước đi tiếp theo. Chúng ta có thể làm gì và cải thiện điều gì? Chỉ vậy thôi!", HLV Rajagobal động viên các hậu bối ở đội tuyển.

"Nếu chúng ta thực sự muốn xem Malaysia tỏa sáng, thì đó sẽ là ở trận bán kết ASEAN Cup 2026. Chỉ khi đối đầu với đội bóng mạnh, bạn mới có thể thấy tiềm năng thực sự của đội tuyển này", ông nhận định.

"Chúng ta không có áp lực gì cả. Hãy ra sân và tận hưởng việc thi đấu, vậy thôi. Bóng đá rất thú vị. Cho dù bạn có phải là đội cửa trên hay không, ngay cả đội được đánh giá cao hơn cũng có thể thua", HLV Rajagobal truyền động lực cho cầu thủ Malaysia.

Phù thủy bóng đá Malaysia kêu gọi cổ động viên nước này ủng hộ HLV Tan Cheng Hoe. Hơn ai hết, HLV Tan nắm rõ tình hình đội tuyển hiện tại và biết phải làm gì để vượt qua cửa ải Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.

"Hổ Malay" đối mặt khó khăn khi Wan Kuzain bị câu lạc bộ chủ quản tại Mỹ là Sporting JAX triệu hồi. Đội hình Malaysia khủng hoảng vì Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal chấn thương, gần như vắng mặt tại bán kết. Chưa hết, khả năng ra sân của Engku Shakir Engku Yacob vẫn còn bỏ ngỏ và Mohamadou Sumareh chật vật với vấn đề thể lực.

Malaysia tiếp đón Việt Nam trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur. Sau đó, "Hổ Malay" làm khách đến sân Mỹ Đình. Hơn 10 năm qua, Malaysia chưa biết mùi chiến thắng trước Việt Nam. Họ từng thắng "Chiến binh sao vàng" 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 nhưng kết quả trận đấu bị hủy vì dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định.