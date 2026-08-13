Chủ tịch FIFA có thêm đồng minh giữa nguy cơ bị phế truất

"Cuộc bầu cử tại FIFA sẽ diễn ra vào năm tới. Chúng ta nên để quy trình đó được diễn ra tự nhiên và để 211 thành viên dưới sự quản lý của FIFA quyết định. Nếu có ai đó muốn phế truất Infantino, hãy điền tên mình vào danh sách ứng cử. Đó mới là quy trình đúng đắn", người đứng đầu bóng đá châu Phi lên tiếng.

Ông Patrice Motsepe tiếp lời: "Tôi muốn nhấn mạnh vào sự đoàn kết và hợp tác toàn diện. Bằng cách nào để chúng ta tiếp tục phát triển bóng đá trong những thách thức hiện tại? Chúng ta phải đối mặt với những thách thức hiện tại, giải quyết nó và tiến lên phía trước".

Ông khẳng định tiếng nói từ LĐBĐ châu Phi (CAF) thêm lần nữa: "Nếu ai đó có vấn đề với Infantino hay bất kỳ ai khác, hãy tuân thủ tuyệt đối quy trình của FIFA. Và nếu muốn gạt bỏ một ai đó, hãy tổ chức bầu cử theo đúng quy trình đi, đơn giản vậy thôi. Đến lúc tiếng nói của 211 Liên đoàn thành viên quyết định. Tất cả cùng bỏ phiếu để xem mức độ tín nhiệm của Infantino đến đâu".

Cuối cùng, ông Motsepe khẳng định Chủ tịch Infantino vẫn được CAF ủng hộ.

Infantino đối diện những ngày khó khăn nhất kể từ khi ngồi ghế Chủ tịch FIFA. Sau đề xuất "cổ phần hóa" World Cup, người đứng đầu FIFA bị LĐBĐ châu Á, châu Âu và CONCACAF quay lưng. Một loạt quan chức FIFA dưới trướng Infantino cũng phản đối kế hoạch bán 21% cổ phần cho đơn vị thứ 3, chia sẻ quyền tổ chức các giải đấu của FIFA (bao gồm World Cup).

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ Infantino. Ông Trump cho rằng FIFA vừa tổ chức kỳ World Cup thành công nhất lịch sử và đưa về doanh thu gấp 4 lần so với World Cup 2022. "Nếu FIFA phế truất Infantino, họ không bao giờ kiếm tiền tốt như hiện tại", ông Trump nêu quan điểm.

Infantino đã xin lỗi về đề xuất thành lập quỹ đầu tư FIFA Forward Enterprise (FFE). Động thái của chủ tịch FIFA được cho để xoa dịu chỉ trích từ các Liên đoàn thành viên và cổ động viên trong làng túc cầu. Tuy nhiên, áp lực dồn về người đứng đầu FIFA vẫn rất lớn.