500 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball LCF Cup Miss Dental

TPO - Giải Pickleball LCF tranh Cúp Miss Dental 2026 quy tụ khoảng 500 VĐV, thi đấu theo thể thức đồng đội tiếp sức với điểm số cộng dồn. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải hướng tới gây quỹ cho chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Đại diện BTC trả lời câu hỏi trong họp báo.

Ngày 13/8 tại Hà Nội, Ban tổ chức công bố Giải Pickleball LCF tranh Cúp Miss Dental 2026. Giải diễn ra ngày 15/8 tại sân Pickleball Trung tâm Văn hóa phường Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Hà Nội), với khoảng 500 VĐV tham dự.

Theo Ban tổ chức, các VĐV được chia thành 36 đội, gồm 24 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 12 đội mang tên 12 con giáp.

Điểm đáng chú ý về chuyên môn của giải là thể thức thi đấu đồng đội tiếp sức, thay vì các nội dung đôi thông thường được tổ chức độc lập. Mỗi đội đăng ký 10 VĐV chính thức. Trong một lượt đấu kéo dài 10 phút, năm cặp đấu lần lượt vào sân theo thứ tự: đôi nam - đôi nam nữ - đôi nam - đôi nam nữ - đôi nam.

Các cặp không thi đấu thành những trận riêng biệt mà tiếp nối điểm số của nhau. Điểm được cộng dồn xuyên suốt thời gian thi đấu và đội có tổng điểm cao hơn khi hết 10 phút giành chiến thắng.

Cách tổ chức này đặt ra yêu cầu khác so với thi đấu đôi thông thường. Bên cạnh trình độ từng VĐV, các đội phải tính toán cách sắp xếp nhân sự, khả năng duy trì tốc độ ghi điểm và sự cân bằng giữa các cặp nam, nam nữ. Với thời gian thi đấu giới hạn, một chuỗi điểm ở bất kỳ lượt nào cũng có thể tác động trực tiếp tới kết quả chung của toàn đội.

Việc liên tục thay đổi cặp thi đấu cũng khiến khả năng nhập cuộc nhanh trở nên quan trọng, bởi VĐV có ít thời gian để điều chỉnh trước khi đóng góp điểm số cho đội.

Theo Ban tổ chức, giải không thu phí tham dự của VĐV. Kinh phí tổ chức và giải thưởng được huy động từ các đơn vị tài trợ, đồng hành. Tổng giá trị giải thưởng cho các nội dung đồng đội và một số nội dung dành cho lãnh đạo được công bố ở mức khoảng 300 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải được Quỹ LCF phối hợp tổ chức nhằm vận động nguồn lực cho chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Sau khi các nội dung thi đấu kết thúc, lễ trao giải và chương trình gây quỹ được tổ chức tại Hà Nội. Đêm Gala hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Lương Gia Huy, Lâm Hùng, Trung Quang, Tuấn Hùng, Trần Mạnh Cường, Hùng Min, Hải Lý và Nguyễn Linh.

Đây cũng là hoạt động khép lại giải đấu, đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình thiện nguyện.

Một số hình ảnh tại họp báo công bố giải: