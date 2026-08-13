Pickleball CAND khu vực phía Nam mở rộng lần thứ I quy tụ các tay vợt phong trào và chuyên nghiệp

Từ ngày 14 đến 16/8, Giải Pickleball Công an Nhân dân khu vực phía Nam mở rộng lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, tỉnh Lâm Đồng, trong khuôn khổ Sports Festival 2026. Giải được tổ chức với hai hạng thi đấu, dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các vận động viên, câu lạc bộ pickleball trên toàn quốc.

Giải được chia thành Hạng Phong trào và Hạng Mở rộng (Pro), với quy mô đăng ký lần lượt tối đa 500 và 150 vận động viên. Cách phân chia này tạo điều kiện để nhiều nhóm vận động viên có trình độ, độ tuổi và đối tượng khác nhau cùng tham gia tranh tài.

Giải Pickleball được chia thành Hạng Phong trào và Hạng Mở rộng (Pro)

Ở Hạng Phong trào, giải dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương có trụ sở đóng quân từ Thành phố Huế trở vào. Các nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, cùng nội dung dành cho lãnh đạo và cán bộ, được phân chia theo nhóm tuổi.

Trong khi đó, Hạng Mở rộng (Pro) dành cho các vận động viên và câu lạc bộ pickleball trên toàn quốc. Các tay vợt sẽ tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, không giới hạn trình độ hoặc nhóm tuổi.

Một điểm đáng chú ý tại giải năm nay là lần đầu tiên công nghệ trọng tài trên sân trung tâm được đưa vào sử dụng, góp phần hỗ trợ công tác điều hành và giám sát trận đấu. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng nâng cao tính chính xác, minh bạch trong thi đấu, đồng thời mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp hơn cho vận động viên và khán giả.

Việc kết hợp giữa Hạng Phong trào và Hạng Mở rộng cũng tạo nên không gian giao lưu giữa lực lượng Công an với cộng đồng người chơi pickleball. Qua đó, giải không chỉ hướng đến mục tiêu thi đấu, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, kết nối các câu lạc bộ và mở rộng cộng đồng pickleball tại Việt Nam.

Các vận động viên tham dự giải cần tuân thủ những quy định về điều kiện đăng ký, số lượng nội dung được tham gia và nhóm tuổi theo Điều lệ Giải Pickleball Công an Nhân dân khu vực phía Nam mở rộng lần thứ I năm 2026.

Giải diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, nơi đang tổ chức nhiều nội dung thi đấu thuộc Sports Festival 2026. Hệ thống sân pickleball cùng các tiện ích lưu trú, dịch vụ, vui chơi và giải trí tại khu đô thị được đưa vào phục vụ vận động viên, ban tổ chức và khán giả trong thời gian diễn ra giải.

Lần đầu tiên áp dụng công nghệ trọng tài Smart Rallies trong thi đấu pickleball

Một điểm mới đáng chú ý tại Giải Pickleball CAND khu vực phía Nam mở rộng lần thứ I năm 2026 là việc lần đầu tiên áp dụng công nghệ trọng tài Smart Rallies trong thi đấu pickleball. Công nghệ được triển khai tại sân trung tâm, hỗ trợ công tác trọng tài và giám sát diễn biến trận đấu, qua đó góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và chuyên nghiệp trong tổ chức thi đấu.

Giải Pickleball Công an Nhân dân khu vực phía Nam mở rộng lần thứ I là một trong những nội dung tiếp nối chuỗi tranh tài của Sports Festival 2026. Theo kế hoạch, Sports Festival diễn ra từ ngày 7/7 đến 22/9, với nhiều giải đấu thuộc các bộ môn như golf, tennis, triathlon, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, quần vợt bãi biển và chạy bộ.

NovaWorld Phan Thiet sở hữu hệ thống sân pickleball chuẩn quốc tế (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet)

Thông qua việc kết hợp các giải đấu dành cho lực lượng Công an với những nội dung mở rộng cho cộng đồng thể thao, Sports Festival 2026 hướng tới thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu và tạo thêm cơ hội kết nối giữa thể thao, du lịch và cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng.