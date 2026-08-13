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Đội tuyển Việt Nam tươi rói tại Kuala Lumpur

Vĩnh Xuân

TPO - Ngày 13/8, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia.

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Nguyễn Xuân Son chụp ảnh cùng người hâm mộ đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur (ảnh Hữu Phạm)

Thầy trò HLV Kim Sang-sik ra sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào trưa nay và đã có mặt tại Kuala Lumpur chiều tối cùng ngày. Tại sân bay, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được các CĐV đón, xin chụp ảnh và chúc mừng chiến thắng.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ đều khoẻ mạnh, thoải mái và có sức khoẻ tốt do hành trình bay không quá dài. Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Thành Chung...vui vẻ ký tặng người hâm mộ tại sân bay.

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Theo kế hoạch dự kiến, đội sẽ có buổi tập ngày mai để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. HLV Kim Sang-sik sẽ dành thời gian để các cầu thủ tập nhẹ, làm quen với thời tiết khí hậu tại Kuala Lumpur, đồng thời lắp ghép đội hình, chiến thuật.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 21h (giờ địa phương, 20h giờ Việt Nam) ngày 16/8 trên sân Kuala Lumpur. Do sân Bukit Jalil đang sửa chữa, Malaysia đã chọn sân Kuala Lumpur để thi đấu. Đây là sân có sức chứa nhỏ, chỉ khoảng 18.000 chỗ ngồi.

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Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #bán kết ASEAN Cup 2026 #Kim Sang-sik #Malaysia #Kuala Lumpur

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