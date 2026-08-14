Đội tuyển Lào bị cảnh sát điều tra vì nghi vấn dàn xếp tỷ số ở ASEAN Cup 2026

TPO - Bóng đá Đông Nam Á một lần nữa rung chuyển trước tin đồn tiêu cực khi Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) chính thức nộp đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc để điều tra nghi án dàn xếp tỷ số liên quan đến đội tuyển nước này tại ASEAN Cup 2026.

Lào đá 4 trận thì có 3 trận bị đuổi người

Theo công văn chính thức được LFF gửi đi, cơ quan quản lý bóng đá Lào đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang các lực lượng chức năng sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường và nghi vấn nghiêm trọng về hành vi thao túng kết quả của một số thành viên thuộc đội tuyển. Văn bản này nhấn mạnh các trận đấu của đội tuyển Lào tại bảng B giải ASEAN Cup 2026 chính là tâm điểm cần tiến hành điều tra làm rõ.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Lào đã trải qua một chiến dịch thất vọng khi để thua toàn bộ 4 trận đấu ở vòng bảng. Đáng chú ý, các thất bại liên tiếp diễn ra với tỷ số rất đậm cùng nhiều diễn biến bất thường trên sân: họ để thua Thái Lan 0-5 ở trận ra quân ngày 25/7, tiếp tục bại trận 0-4 trước Malaysia vào ngày 28/7, thua Philippines 1-4 ngày 1/8 và đỉnh điểm là trận thua thảm hại 2-7 trước Myanmar vào ngày 4/8.

Chuỗi phong độ bạc nhược, những bàn thua dồn dập ở các thời điểm nhạy cảm đã khiến dư luận và giới chuyên môn đặt ra hoài nghi lớn về tính trung thực của một số cầu thủ. Lào có 2 bàn thua từ đá phản lưới nhà. Bên cạnh đó, Lào còn nhận 3 thẻ đỏ tại giải đấu (2 thuộc về Phetdavanh Somsanith). Đây cũng là chi tiết làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Lào để thua cả 4 trận ở ASEAN Cup 2026

Đại diện LFF khẳng định phía liên đoàn căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành của Lào về tội phạm trong hoạt động thể thao để đề nghị lực lượng an ninh xử lý nghiêm minh. LFF cam kết phối hợp tối đa với cơ quan điều tra nhằm làm rõ tư cách đạo đức và hành vi của các cầu thủ cũng như những cá nhân liên quan, quyết tâm loại bỏ các nhân tố tiêu cực để bảo vệ sự trong sạch cho nền bóng đá nước nhà.

Chưa có kết luận rằng các cầu thủ Lào có dàn xếp hay không, nhưng thực tế là bóng đá xứ triệu voi từng nhiều lần bị hoen ố bởi các scandal bán độ trong quá khứ. Trước đây, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) và FIFA từng đưa ra án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn đối với hàng chục cầu thủ Lào do dính líu đến tiêu cực ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển.