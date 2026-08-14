Truyền thông Malaysia: Bầy hổ phải chấm dứt 12 năm bị tuyển Việt Nam 'bắt nạt'

TPO - Trong bài viết mới nhất, tờ Kosmo đã gửi đi thông điệp đáng chú ý, họ tha thiết mong đội tuyển Malaysia phải chấm dứt 12 năm bị đội tuyển Việt Nam “đàn áp” tại sân chơi khu vực và châu lục.

“Suốt 12 năm qua, bóng đá Malaysia đã phải sống trong cảm giác cay đắng khi liên tục nhận những kết quả bất lợi trước đại kình địch Việt Nam. Kể từ chiến thắng gần nhất vào năm 2014, Malaysia gần như chỉ thua và thua trước đối thủ này”, ấn phẩm của Malaysia viết.

“Dù từng đánh bại Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái, nhưng kết quả đó đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á hủy bỏ do sự cố làm giả hồ sơ của cầu thủ nhập tịch. Điều này đồng nghĩa với việc trên lý thuyết, "Những chú Hổ Malaya" vẫn chưa hề biết đến mùi chiến thắng trước "Rồng Vàng" trong cả 10 cuộc chạm trán gần nhất ở cấp độ quốc tế”.

Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc đua giành vé vào chung kết, mà còn là cơ hội vàng để Malaysia đập tan sự kiêu hãnh của đối thủ và lấy lại danh dự đã mất suốt hơn một thập kỷ.

Kosmo cũng thừa nhận rằng một lần nữa, Malaysia lại bị đánh giá thấp trước Việt Nam khi 2 đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup 2026. “Việt Nam bước vào vòng bán kết với vị thế của nhà đương kim vô địch, sở hữu chuỗi trận bất bại ở vòng bảng cùng sự tự tin cao độ”, ấn phẩm Malaysia viết.

Malaysia đang tập trung cho trận đấu dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng

“Trái lại, tuyển Malaysia đóng vai "chiếu dưới". Nhưng họ bước tiếp mà không gặp bất kỳ áp lực nào sau khi đã tạo nên bất ngờ lớn bằng tấm vé vào bán kết. HLV trưởng Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia "không có gì để mất" và đánh giá Việt Nam chính là thử thách cực đại nhất tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, trong bóng đá, 180 phút lượt đi và về luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu dành cho các đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Đánh giá về cơ hội của đội nhà, cựu danh thủ quốc gia - Zainal Abidin Hassan tỏ ra rất lạc quan dù lực lượng lần này còn thiếu kinh nghiệm quốc tế. Ông nói rằng đội hình được gọi tập trung lần này đã tạo nên bất ngờ lớn cho nhiều người khi tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Do vậy mà việc tiếp tục gây ra bất ngờ là điều mà Bầy hổ hoàn toàn có thể làm được”.

Cuối cùng, Kosmo tin tưởng rằng NHM Malaysia sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà để các cầu thủ dưới sân thực hiện nhiệm vụ nặng nề là đánh bại Việt Nam. “Trận lượt đi vào Chủ Nhật này tại sân Kuala Lumpur sẽ là bản lề để Malaysia tích lũy lợi thế trước khi làm khách tại Hà Nội vào ngày 19/8. Nếu khán đài được lấp đầy bởi bầu không khí cuồng nhiệt như trận gặp Philippines, chắc chắn họ sẽ tạo sức ép khổng lồ lên thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Dù đối mặt với muôn vàn thử thách, Malaysia không nhất thiết phải cần một chiến thắng hủy diệt. Một trận thắng tối thiểu và giữ sạch lưới trên sân nhà cũng đã là vũ khí vô cùng quan trọng để họ mang tới Hà Nội trong cuộc tái đấu quyết định”.