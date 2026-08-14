Sôi động Ngày hội xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng tại TPHCM

Hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Saigontourist Group phối hợp cùng Liên đoàn Xe thể thao TP.HCM tổ chức Ngày hội Xe đạp vì cộng đồng 2026.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Liên đoàn Xe thể thao TPHCM tổ chức Ngày hội xe đạp Saigontourist Group Vì cộng đồng năm 2026".

Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8, sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động gắn kết thể thao, du lịch với trách nhiệm xã hội. Hành trình trải dài 600km từ trung tâm Thành phố đến huyện Cần Giờ, mở ra không gian phát triển mới và lan tỏa lối sống xanh.

Chuỗi ngày hội được thiết kế đặc sắc với ba hoạt động trọng tâm mang ba sắc thái độc đáo. Khởi động lúc 4h00 ngày 29/8 tại công trường Lam Sơn là Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600, quy tụ 150 vận động viên trong nước và quốc tế.

Tiếp nối vào sáng 30/8, Lễ khai mạc và diễu hành xe đạp vì cộng đồng sẽ huy động hơn 1.000 người tham gia. Cuối cùng, Giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì cộng đồng sẽ bùng nổ tại Bình Khánh, Cần Giờ.

Song hành cùng tinh thần thể thao là chiến dịch an sinh xã hội mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Vào ngày 25/8, Saigontourist Group sẽ trao tặng những phần quà Trung thu do chính hệ thống khách sạn của tập đoàn sản xuất cho trẻ em nghèo.

Đồng thời, 51 chiếc xe đạp nghĩa tình sẽ được trao tận tay các học sinh vượt khó hiếu học tại xã đảo Thạnh An. Con số 51 biểu trưng cho hành trình 51 năm hình thành, phát triển và luôn xem trách nhiệm cộng đồng là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Đặc biệt, gói dịch vụ độc quyền "Saigontourist Group - Ride & Stay" lần đầu tiên xuất hiện mang đến trải nghiệm trọn gói đỉnh cao cho vận động viên. Tận dụng hệ sinh thái du lịch đa dạng, gói combo bao gồm phòng lưu trú cao cấp, thực đơn dinh dưỡng chuyên biệt "cyclist breakfast", dịch vụ bảo dưỡng xe và spa phục hồi sức khỏe.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức - kỳ vọng ngày hội sẽ tạo dấu ấn riêng, quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Sự kiện sẽ chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải hoành tráng từ 12h00 đến 14h00 ngày 30/8 tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Cần Giờ. Đây là dịp để tôn vinh các cua rơ xuất sắc, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của vùng sinh thái Cần Giờ giàu tiềm năng.