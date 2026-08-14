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Hai thành viên đi ngược AFC, công khai ủng hộ chủ tịch FIFA

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã công khai phản đối chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tuy nhiên, một số Liên đoàn thành viên của AFC như Qatar ủng hộ người đứng đầu FIFA.

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Bất chấp việc AFC kết hợp với UEFA và CONCACAF kêu gọi Gianni Infantino từ chức, hai liên đoàn thành viên của AFC là Qatar và Lebanon vẫn cùng nhóm "6 Liên đoàn Bóng đá các nước Ả Rập" công khai ủng hộ chủ tịch FIFA.

"Chúng tôi thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa niềm tin vào khả năng lãnh đạo của chủ tịch FIFA", đại diện 6 Liên đoàn Bóng đá các nước Ả Rập gồm Qatar, Lebanon, Morocco, Sudan, Ai Cập và Mauritania tuyên bố.

"Chúng tôi trân trọng những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chủ tịch Infantino trong việc thúc đẩy bóng đá toàn cầu, qua đó mở rộng phát triển bóng đá ở mọi khu vực, củng cố vai trò của môn thể thao này trong việc gắn kết cộng đồng. Chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Infantino để hướng tới tương lai thịnh vượng hơn cho bóng đá", tuyên bố chung từ khối liên minh 6 Liên đoàn Ả Rập.

Trước đó, AFC, UEFA và CONCACAF kịch liệt chỉ trích đề xuất của Chủ tịch Infantino, cho rằng dự án "cổ phần hóa World Cup" được thúc đẩy một cách áp đặt, thiếu tính minh bạch và không có sự tham vấn thỏa đáng với các Liên đoàn thành viên. Sự phẫn nộ dâng cao đến mức cả ba cơ quan quản lý bóng đá này không chỉ bác bỏ kế hoạch mà còn công khai kêu gọi ông Infantino phải từ chức ngay lập tức.

Đó là tuyên bố chung của AFC, hiện chưa rõ các Liên đoàn thành viên nào phản đối và từ chối. 55 Liên đoàn thành viên của UEFA đồng lòng tẩy chay Infantino, kế hoạch của FIFA. Tương tự, các thành viên ở khu vực CONCACAF ra tuyên bố chung để chống lại Infantino.

Bóng đá thế giới đang chia rẽ vì bê bối của Chủ tịch FIFA. Hôm 13/8, Liên đoàn Bóng đá châu Phi công khai ủng hộ Chủ tịch Infantino.

Theo ESPN, đại diện của 136 trong 211 Liên đoàn thành viên dưới trướng FIFA tham gia bỏ phiếu bầu chủ tịch vào tháng 3. Infantino vẫn nhận sự ủng hộ từ nhiều "đồng minh" trong giới bóng đá. Reuters cho biết Chủ tịch Infantino cần khoảng 141 trong 211 phiếu bầu để giữ ghế chủ tịch FIFA.

Hương Ly
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