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Thể thao

HLV Anthony Hudson: 'Thái Lan chưa được phép nghĩ đến trận bán kết lượt về'

Nguyễn Khánh

TPO - Trước chuyến làm khách đến Singapore, HLV Anthony Hudson khẳng định đội tuyển Thái Lan chỉ tập trung cho trận bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà và chưa cho phép các học trò nghĩ đến cuộc tái đấu tại Bangkok vào tuần tới.

Đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách trên sân Jalan Besar của Singapore trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 vào ngày mai (15/8). Trước cuộc đối đầu này, HLV Anthony Hudson cho biết đội bóng của ông đã có một tuần chuẩn bị rất tích cực.

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HLV Anthony Hudson dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ Singapore.

“Đó thực sự là một tuần tập luyện rất tốt. Tôi rất hài lòng với sự chuẩn bị của đội”, HLV Hudson nói. Nhà cầm quân người Anh cho biết không khí trong đội tuyển Thái Lan vẫn lạc quan như từ đầu giải, nhưng ông cũng nhấn mạnh trận bán kết sẽ khác hoàn toàn những cuộc đấu tại vòng bảng, bởi Singapore là một đối thủ khác mà Thái Lan dành sự tôn trọng lớn.

Thái Lan bước vào bán kết với thành tích toàn thắng 4 trận ở bảng B và không để thủng lưới bàn nào. Ở trận gần nhất, đội bóng của HLV Hudson đánh bại Myanmar 2-0 trên sân nhà hôm 8/8.

Phong độ ấy cùng thành tích đối đầu vượt trội khiến Thái Lan được đánh giá cao hơn Singapore. “Voi chiến” đã thắng cả 10 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có chiến thắng 3-2 ở cuộc đối đầu tại sân Thammasat hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, HLV Hudson không muốn những con số đó ảnh hưởng tới cách Thái Lan chuẩn bị cho trận bán kết. Đặc biệt, ông chưa nghĩ đến trận lượt về vào ngày 18/8, dù đây là trận đấu mà Thái Lan sẽ được chơi trên sân nhà Rajamangala.

“Chúng tôi thậm chí không cho phép mình nghĩ về trận đấu trên sân nhà. Tất cả chỉ là ngày mai và đó là cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. Trận bán kết lượt về hiện không tồn tại với chúng tôi”, HLV Hudson nhấn mạnh.

Quan điểm này giúp nhà cầm quân người Anh hướng toàn bộ sự tập trung của đội vào trận đấu tại Singapore, thay vì tính toán trước những phương án cho cuộc tái đấu. Với một cặp bán kết diễn ra trong hai lượt trận, lợi thế ở trận đầu tiên có thể tạo nền tảng quan trọng trước khi hai đội gặp lại nhau tại Bangkok.

Singapore giành quyền vào bán kết sau khi đứng thứ hai bảng A. Đội bóng của HLV Gavin Lee hòa cả Việt Nam và Indonesia trong hành trình vượt qua vòng bảng. Lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự rất tốt của Singapore sẽ là thách thức không nhỏ cho Thái Lan ở trận đấu tại Jalan Besar vào ngày mai.

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Nguyễn Khánh
#HLV Anthony Hudson #Thái Lan #bán kết #Singapore #đội tuyển Thái Lan

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