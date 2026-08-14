AFC đánh giá Việt Nam thế nào trước đại chiến Malaysia?

TPO - Trong bài viết nhận định trước bán kết ASEAN Cup 2026, AFC nhắc lại thành tích đối đầu vượt trội của Việt Nam trước Malaysia với 5 thắng và một hòa trong 6 lần chạm trán gần đây.

"Các Chiến binh sao vàng có thêm tự tin từ thành tích đối đầu vượt trội trước Malaysia. Họ thắng 5 và hòa một trong 6 trận đối đầu gần đây trước Hổ Malaysia. Trong khi đó, Malaysia hướng đến việc lật ngược thế cờ, vượt qua Việt Nam tại bán kết và tiến vào chung kết kể từ ASEAN Cup 2018", AFC đánh giá.

"Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026, chỉ đánh rơi 2 điểm và ghi được 13 bàn thắng. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn đang đi đúng hướng trên con đường bảo vệ ngôi vương. Malaysia sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà trước nhà đương kim vô địch Việt Nam", AFC viết thêm.

Ở cặp trận còn lại tại bán kết ASEAN Cup 2026, AFC đặt Thái Lan ở cửa trên. Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Châu Á chỉ ra đoàn quân của HLV Anthony Hudson thi đấu ấn tượng tại vòng bảng với các chiến thắng trước Lào (5-0), Malaysia (2-0), Philippines (1-0) và Myanmar (2-0).

Với Singapore, AFC đánh giá đoàn quân dưới trường HLV Gavin Lee cũng thể hiện rất tốt tại bảng A với thành tích bất bại (2 thắng và 2 hòa). Singapore chính là đối trọng khó chịu cho "Voi chiến" tại bán kết giải đấu năm nay.

Cuối cùng, AFC kết luận: "Thái Lan, đội đã vô địch ASEAN Cup 7 lần và đương kim vô địch giải đấu Việt Nam được đánh giá ở cửa trên sau những màn trình diễn thuyết phục. Singapore và Malaysia sẽ dựa vào lợi thế sân nhà để giành kết quả tốt, tạo lợi thế từ bán kết lượt đi".

Singapore góp mặt tại bán kết là bất ngờ lớn nhất ở ASEAN Cup 2026. Từ đầu giải, Việt Nam và Indonesia được đánh giá là 2 ứng viên đi tiếp tại bảng A. Tuy nhiên, Indonesia chơi sa sút, để thua trận bước ngoặt trước Việt Nam và ngậm ngùi chia tay giải đấu từ sớm.

Malaysia không được đánh giá cao từ đầu giải vì khủng hoảng lực lượng và vị trí HLV trưởng. Dưới bàn tay của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, Malaysia thi đấu khởi sắc, vượt qua Philippines ở trận quyết định để có vé vào bán kết.