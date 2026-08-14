Đề phòng vuột mất Konsa, Arsenal hỏi mua Quansah

Theo Sky Sports, Arsenal đã liên hệ trực tiếp với Bayer Leverkusen để thảo luận về khả năng chiêu mộ Quansah. Đây mới là bước khởi đầu, bởi đội bóng Đức hiện không có ý định bán cầu thủ 23 tuổi và nhiều khả năng sẽ yêu cầu mức phí cao hơn đáng kể so với số tiền họ bỏ ra để đưa anh về từ Liverpool mùa Hè năm ngoái.

Quansah vừa cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2026 và có thể chơi tốt cả trung vệ lẫn hậu vệ phải.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Arsenal không chỉ cần một trung vệ thuần túy. William Saliba đang chấn thương, trong khi Jurrien Timber cũng chưa hoàn toàn bình phục. Vị trí hậu vệ phải vì thế cũng trở thành vấn đề cần giải quyết, đặc biệt khi Ben White không có lịch sử thi đấu ổn định do các vấn đề về thể lực.

Quansah có thể giải quyết đồng thời hai nhu cầu đó. Xuất thân là trung vệ, anh đã được Leverkusen sử dụng ở vị trí lệch phải trong hàng thủ ba người mùa trước. Khả năng chơi rộng giúp Quansah được Thomas Tuchel triệu tập vào danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026 và sử dụng như một trong lựa chọn ở hành lang phải.

Đó cũng có thể là lý do Arsenal dành sự quan tâm cho Quansah bên cạnh Ezri Konsa. Aston Villa được cho là rất kiên định với mức giá 60 triệu bảng đặt ra cho Konsa, khiến Arsenal phải cân nhắc một phương án khác. Quansah trẻ hơn và có thể đảm nhiệm cả trung vệ lẫn hậu vệ phải, qua đó phù hợp với nhu cầu tăng chiều sâu đội hình thay vì chỉ tìm một cầu thủ đá đúng một vị trí.

Tuy nhiên, chính sự tiến bộ của Quansah lại khiến bài toán giá cả trở nên khó khăn. Leverkusen chỉ mới chi khoảng 30 triệu bảng để ký hợp đồng với anh từ Liverpool và hiện còn 4 năm hợp đồng. Sky Sports cho biết đội bóng Đức sẽ đòi hỏi nhiều hơn đáng kể nếu Arsenal muốn đưa Quansah trở lại Anh chỉ sau một mùa giải.

Thương vụ còn có một chi tiết đặc biệt: Liverpool vẫn sở hữu điều khoản mua lại Quansah trong hợp đồng bán anh cho Leverkusen. Điều đó khiến cuộc đua giành trung vệ người Anh có thêm một biến số phức tạp, dù hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Liverpool sẽ kích hoạt điều khoản ưu tiên mua lại.