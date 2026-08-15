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Thống kê báo động của tuyển Việt Nam trước đại chiến Malaysia

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội tốt nhất tại ASEAN Cup 2026 nhưng cũng là đội bỏ lỡ nhiều hơn cả. Các "Chiến binh sao vàng" phải chấn chỉnh điểm yếu này khi bước vào loạt trận knock-out tại giải đấu.

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Tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, Việt Nam thực hiện 18,5 pha dứt điểm mỗi trận. Chúng ta dứt điểm trúng đích 6 lần/trận, với 4,5 tình huống là cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim bỏ lỡ đến 2,5 tình huống. Đây là thống kê báo động, thể hiện rõ một đội bóng đang làm không tốt nhiệm vụ giải quyết đầu ra bàn thắng.

Ba đội còn lại tại bán kết ASEAN Cup 2026 tận dụng cơ hội tốt hơn chúng ta. Thái Lan có 1,3 lần bỏ lỡ cơ hội rõ rệt. Malaysia bỏ lỡ 0,8 lần. Con số của Singapore là 2,3 lần phung phí thời cơ.

Thầy trò HLV Kim cần "chỉnh thước ngắm" khi chơi trên sân của Malaysia ở trận bán kết lượt đi. Bài học ở trận hòa 0-0 trước Singapore vẫn chưa nguôi ngoai với Việt Nam. Chính vì trận hòa tai hại trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim rơi vào thế khó khi đối đầu Indonesia.

Đi sâu vào thống kê của từng tuyển thủ Việt Nam, Đình Bắc phung phí nhiều nhất. Tiền đạo mang áo số 9 bỏ lỡ 4 cơ hội rõ rệt, trong đó có 2 tình huống dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn trước Singapore. Nguyễn Xuân Son đá bay cơ hội của Việt Nam 3 lần. Thành Chung, Quang Hải và Tài Lộc bỏ lỡ một cơ hội.

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Xuân Son không có cảm giác bóng quá tốt từ đầu giải. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Đình Bắc có thể ghi bàn trong thế solo giữa vòng vây 3 cầu thủ và dứt điểm cận thành để ghi bàn. Nhưng khi được đồng đội dọn cỗ, phía trước chỉ còn thủ môn, Bắc đánh rơi thời cơ từ trận Singapore đến Indonesia và Campuchia.

Xuân Son cũng gặp vấn đề tương tự Đình Bắc - sẽ ghi bàn trong tình huống xử lý khó (Indonesia) hoặc được đồng đội dọn cỗ (Timor Leste). Xuân Son không có cảm giác bóng tốt và xử lý thiếu quyết đoán ở giải này, dẫn đến một loạt tình huống xử lý tệ ở bước cuối cùng.

Hai trận đấu gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ có tính chất khác hẳn vòng bảng. Đoàn quân dưới trướng HLV Kim nhiều khả năng chơi trước "khối bê tông" của Tan Cheng Hoe. Cơ hội cho Đình Bắc, Xuân Son và các tiền đạo còn lại của Việt Nam đôi khi chỉ đến vài lần. Khi đó, khả năng dứt điểm của tiền đạo sẽ giải quyết tất cả.

Việt Nam đã thể hiện sức mạnh ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Chúng ta giải quyết gọn gẽ ở khâu kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội rõ ràng. Giờ chỉ còn chờ Đình Bắc, Xuân Son mài "nanh vuốt" thật sắc bén để chuyển hóa các đường kiến tạo thành bàn thắng.

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Hương Ly
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