Đấu đá thượng tầng thế giới bóng đá leo thang: Qatar chất vấn AFC vì dám chống FIFA

TPO - Rạn nứt ở nội bộ bóng đá châu Á liên quan đến FIFA đã chính thức bộc lộ. Trong động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Qatar (QFA) chất vấn AFC xung quanh quyết định bắt tay cùng UEFA (châu Âu) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ & Caribe) chỉ trích mạnh mẽ chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Nội bộ AFC đang chia rẽ vì ông Infantino

Trước đó, người đứng đầu FIFA đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt khi đề xuất tách quyền thương mại của World Cup để bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm thu về khoảng 4 tỷ USD, dù sau đó kế hoạch đã phải hủy bỏ trước sức ép lớn. Ba liên đoàn khu vực gồm UEFA, AFC và CONCACAF cùng ký vào một bức thư ngỏ nhân danh toàn thể các thành viên, chỉ trích Infantino và yêu cầu ông từ chức.

Tuy nhiên, tính chính danh của động thái này từ phía AFC lập tức bị Qatar phản bác. Trong bức thư gửi tới chủ tịch AFC, chủ tịch QFA Hamad bin Khalifa Al Thani (đồng thời là thành viên Ban chấp hành AFC kiêm ủy viên hội đồng FIFA) nhấn mạnh: "Một quan điểm tập thể trước hết phải được xác định rõ ràng. Quan điểm đó không xuất phát từ sự tự suy đoán, và cũng không thể được tạo ra chỉ bằng một tuyên bố đơn phương".

Ông Al Thani yêu cầu AFC phải làm rõ quá trình tham vấn nào đã được thực hiện, cũng như dựa trên cơ sở pháp lý hay thẩm quyền nào để AFC tự cho mình quyền đại diện phát ngôn cho toàn bộ 47 cơ quan thành viên để phản đối FIFA.

Trong bức thư, ông khẳng định thêm: "Cả QFA lẫn cá nhân tôi đều không được tham vấn, dù là chính thức hay không chính thức, trước khi tuyên bố được đưa ra. Không có bất kỳ thông báo nào, không có bản dự thảo nào được lưu hành, và chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội bình luận hay đóng góp vào nội dung bức thư trước khi nó được công bố rộng rãi dưới danh nghĩa của AFC và nhân danh các thành viên AFC".

Thông điệp từ Qatar đã phơi bày tình trạng chia rẽ sâu sắc trong nội bộ AFC vào thời điểm then chốt của cuộc chiến quyền lực tại FIFA. Trước đó, lãnh đạo liên đoàn bóng đá của 6 quốc gia nói tiếng Ả Rập gồm Qatar, Morocco (đồng chủ nhà World Cup 2030), Ai Cập và Mauritania đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Infantino giữa tâm bão khủng hoảng.

Tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines được cho là ủng hộ FIFA. Điều tương tự cũng diễn ra ở một số quốc gia Nam Á. Do vậy mà không thể nói toàn bộ 47 liên đoàn bóng đá tại châu Á công khai chống đối FIFA.

Trước các câu hỏi chất vấn từ phía Qatar và truyền thông quốc tế, đại diện AFC hiện từ chối đưa ra bình luận. Sự việc dự kiến sẽ tiếp tục đẩy những căng thẳng chính trị trong làng túc cầu quốc tế lên một nấc thang mới trước thềm cuộc bầu cử ghế chủ tịch FIFA.