Bại tướng của tuyển Việt Nam thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Theo nguồn tin từ các báo châu Á, Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (BFF) vừa chính thức gửi văn bản đồng thuận tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc thay thế đội tuyển Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup sau khi Ấn Độ quyết định rút lui vào phút chót.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Ban điều hành các đội tuyển quốc gia thuộc BFF vào chiều 14/8. Toàn bộ các thành viên trong Ban điều hành đã bỏ phiếu biểu quyết, đồng thuận 100% đưa đội tuyển đến dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc nhận lời mời từ FIFA không chỉ giúp bóng đá Bangladesh duy trì sự hiện diện ở các sân chơi quốc tế lớn mà còn mang lại cơ hội cọ xát thực chiến vô cùng cần thiết cho đội tuyển quốc gia. Các nguồn tin từ Nam Á cũng khẳng định ngay sau khi Ấn Độ rút lui, FIFA đã ngỏ lời với Bangladesh vì đơn giản, đây là đội tuyển hiếm hoi chưa có lịch thi đấu quốc tế trong 2 tháng 9 và 10.

FIFA muốn quyết định nhanh chóng được thông qua trong bối cảnh giải đấu sắp diễn ra. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới cũng muốn sớm ổn định danh sách đội tuyển tranh tài để tiến hành khâu tổ chức cũng như bán bản quyền truyền hình.

Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu mới đây

Theo kết quả sắp xếp, Bangladesh sẽ góp mặt tại bảng A thuộc Hạng 1. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy thử thách khi họ phải chạm trán chủ nhà Indonesia cùng hai đối thủ mạnh của bóng đá Đông Nam Á là Malaysia và Singapore. Có thể Malaysia và Singapore chưa phải mạnh nhất Đông Nam Á nhưng xét về tương quan thì họ vẫn nổi trội hơn các đại diện đến từ Nam Á như Bangladesh.

Trong khi đó, bảng B hứa hẹn cũng kịch tính không kém với sự hiện diện của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và một đại diện Nam Á khác là Pakistan. Việc tham dự giải đấu này được xem là bước đi chiến lược quan trọng của bóng đá Bangladesh. Họ sẽ có cơ hội thi đấu ít nhất 4 trận cầu đỉnh cao với các đối thủ có trình độ nhỉnh hơn.

FIFA ASEAN Cup 2026 chính là đợt tập dượt chất lượng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, định hình lối chơi và xây dựng bộ khung vững chắc hướng tới mục tiêu trọng tâm trong năm: Giải vô địch bóng đá Nam Á (SAFF Championship lần thứ 15) diễn ra vào tháng 11 tới, giải đấu mà chính Bangladesh sắm vai nước chủ nhà.

Sự thay đổi nhân sự muộn này dường như khiến FIFA ASEAN Cup 2026 mất giá so với kỳ vọng ban đầu. Vì các khách mời chất lượng đã không xuất hiện. Thay vào đó là sự góp mặt của các đội tuyển đứng trong nhóm yếu. Bangladesh và Pakistan có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA rất thấp, lần lượt 181 và 198. Họ còn đứng dưới nhiều đội tuyển thi đấu ở Hạng B vốn bị coi là kém danh giá hơn. Nếu nhìn từ phía các đội Đông Nam Á thì họ sẽ không được thử thách nhiều khi chỉ phải gặp Pakistan và Bangladesh, vốn có sức mạnh chỉ ngang Campuchia và Myanmar.