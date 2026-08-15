Bezos mua 30% Liverpool, hé mở khả năng thâu tóm đội bóng

TPO - Tỷ phú Jeff Bezos cùng nhóm nhà đầu tư 1892 Holdings đã hoàn tất thỏa thuận mua khoảng 30% Liverpool. Nhưng phía sau thương vụ trị giá 1,65 tỷ bảng là khả năng lớn hơn: nhóm này có thể tiến tới thâu tóm đội chủ sân Anfield.

Fenway Sports Group (FSG) vẫn nắm quyền sở hữu đa số và điều hành Liverpool, nhưng thương vụ với 1892 Holdings đã tạo ra một khả năng đáng chú ý cho tương lai. Theo CNBC, nhóm nhà đầu tư do Amit Bhatia dẫn đầu có quyền lựa chọn để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối trong vòng 12 tháng tới, với mức định giá Liverpool khoảng 8 tỷ USD.

Tỷ phú Jeff Bezos cùng nhóm nhà đầu tư 1892 Holdings có thể mua thêm cổ phần để nắm quyền kiểm soát Liverpool.

Đó là điểm khiến thương vụ này khác với những lần FSG bán một phần nhỏ cổ phần trước đây. 30% cũng là một khoản đầu tư lớn, với giá trị giao dịch được công bố ở mức 1,65 tỷ bảng. Trong thương vụ này, Jeff Bezos được cho là đã đóng góp hơn 1 tỷ USD thông qua K5 Global, biến nhà sáng lập Amazon thành nhân vật có tiềm lực tài chính đặc biệt trong nhóm cổ đông mới.

Tuy nhiên, Bezos không trực tiếp ngồi vào ban lãnh đạo Liverpool. Tỷ phú giàu thứ ba thế giới với khối tài sản 280 tỷ USD được xem là nhà đầu tư thụ động và sẽ được đại diện bởi Bryan Baum, trong khi Bhatia trở thành Phó chủ tịch Liverpool. Elaine Saverin, vợ của tỷ phú đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin, cũng tham gia hội đồng quản trị CLB.

Cấu trúc ấy cho thấy FSG chưa trao quyền điều hành Liverpool. Nhưng điều đáng chú ý nằm trong chính những điều khoản dành cho tương lai mà CNBC đã tiết lộ. Nếu các điều kiện liên quan được đáp ứng, 1892 Holdings có thể trở thành cổ đông chi phối Liverpool trong vòng 12 tháng nữa. Nói cách khác, thương vụ 30% có thể chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc thay đổi lớn hơn tại Anfield.

Dù vậy, kênh Sky Sports và tờ The Times đều nhấn mạnh các thông tin trên không đồng nghĩa FSG đã cam kết bán phần sở hữu còn lại. Nếu muốn mua thêm cổ phần, 1892 Holdings vẫn cần một thỏa thuận mới với FSG. Vì vậy, hiện tại Liverpool chưa đổi chủ. Chỉ là cán cân sở hữu CLB trong tương lai đã xuất hiện một khả năng mới.

Việc một trong những người giàu nhất thế giới đã bỏ hơn 1 tỷ USD để bước qua cánh cửa Anfield khiến câu chuyện sở hữu Liverpool khó có thể dừng lại ở con số 30%. Hiện tại, Bezos chưa mua đứt Liverpool. Song lần đầu tiên, khả năng ông và nhóm tỷ phú đến từ 1892 Holdings nắm quyền kiểm soát đội chủ sân Anfield đã được đặt lên bàn một cách rõ ràng.