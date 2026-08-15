Từ cáo buộc bán độ của tuyển Lào, chuyên gia Indonesia đề nghị điều tra trận Indonesia vs Singapore

TPO - Chuyên gia bóng đá của Indonesia, Akmal Marhali, đã nhắc lại trận Indonesia hòa Singapore 1-1 ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Ông Marhali cho rằng đây cũng là trận đấu có vấn đề ở công tác trọng tài.

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá Lào đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra chính đội tuyển nước về những trận đấu theo họ là bất thường ở ASEAN Cup 2026. Tại sự kiện này, Lào thua cả 4 trận, nhận tới 3 thẻ đỏ.

Bên cạnh đó, họ còn có 2 tình huống phản lưới nhà khó khó hiểu. Những chi tiết trên khiến đội tuyển xứ triệu voi bị nghi ngờ có vấn đề ở động lực thi đấu. Nghi ngờ này càng có cơ sở khi trong quá khứ, có hàng chục cầu thủ Lào, gồm cả tuyển thủ quốc gia, bị treo giò đến hết đời vì tham gia dàn xếp tỷ số.

Qua sự việc của bóng đá Lào, chuyên gia bóng đá của Indonesia, Akmal Marhali, đã liên tưởng đến trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối. Đó là trận hòa khiến Indonesia chính thức bị loại. Ông cho rằng trận đấu này cũng “có mùi”, nhưng nghi ngờ của vị chuyên gia này nằm ở đội ngũ trọng tài.

Ông Akmal Marhali chia sẻ với Bola Sports: “Trong trận đấu đó, ngoài một số tình huống nghi ngờ thì tôi nhớ có pha bóng cầu thủ Singapore chuyền về nhưng thủ môn của họ lại bắt bóng trong vòng cấm. Theo luật, thủ môn không được bắt bóng khi đồng đội chuyền về.

Nếu pha chạm bóng được coi là cố ý chuyền về, Indonesia đáng lẽ phải được hưởng một quả đá phạt gián tiếp ở cự ly rất gần vì sự việc xảy ra bên trong khu vực phạt đền của Singapore. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cần phản hồi một cách minh bạch và đảm bảo rằng ASEAN Cup 2026 đang diễn ra công bằng, cạnh tranh và không có bất kỳ nghi ngờ nào về tư tưởng và động lực của tất cả những bên tham dự”.

Một mặt yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á điều tra trận đấu, mặt khác ông Akmal Marhali đề nghị trong thời gian tới, AFF nên trao quyền điều hành những trận đấu then chốt cho các trọng tài chất lượng hơn.

“Mặc dù quyết định của trọng tài chỉ là một phần để đánh giá trận đấu, nhưng tranh cãi đang xuất hiện càng củng cố thêm yêu cầu đối với AFF. Cơ quan này cần cung cấp các trọng tài chất lượng và nhất quán, đặc biệt họ nên cân nhắc bố trí các trọng tài đẳng cấp cao hơn", Akmal Marhali cho biết.