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Golf trẻ Việt Nam ghi dấu ấn tại Taiwan Junior Golf Championship 2026

Trọng Đạt

TPO - Bùi Quang Đức Minh giành ngôi nhất bảng Boy B, Lê Nhật Bình dẫn đầu bảng Boy C, còn Nguyễn Thái Sơn xếp thứ ba trong chuyến tranh tài quốc tế của golf trẻ Việt Nam tại Taiwan Junior Golf Championship 2026.

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Bùi Quang Đức Minh và Lê Nhật Bình giành ngôi Nhất các bảng.

Khép lại ba ngày tranh tài từ 12 đến 14/8 tại Hualien Golf Club, 5 golfer trẻ Việt Nam gồm Nguyễn Thái Sơn, Bùi Quang Đức Minh, Mai Lê Minh, Phạm Hồng Quang và Lê Nhật Bình đã hoàn thành hành trình thi đấu tại Taiwan Junior Golf Championship 2026 với những kết quả đáng khích lệ.

Nổi bật nhất là Bùi Quang Đức Minh giành ngôi nhất bảng Boy B, trong khi Lê Nhật Bình đứng đầu bảng Boy C. Cũng tại bảng Boy C, Nguyễn Thái Sơn giành vị trí thứ ba.

Thông qua sự hợp tác với Di Van Golf, các golfer Việt Nam có cơ hội góp mặt tại giải đấu, qua đó được cọ xát với nhiều tài năng trẻ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịp để giúp các VĐV trẻ làm quen với áp lực thi đấu và cách xử lý chiến thuật trong môi trường quốc tế.

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Các golfer Việt Nam đạt kết quả tốt.

Với những golfer đang trong quá trình phát triển, việc được thi đấu xa nhà và cạnh tranh với các đối thủ cùng lứa có ý nghĩa quan trọng. Qua từng vòng đấu, các VĐV có thể đánh giá rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh.

Hai ngôi nhất cùng một vị trí trong tốp 3 là kết quả tích cực của golf trẻ Việt Nam tại Taiwan Junior Golf Championship 2026. Quan trọng hơn, chuyến thi đấu tại Đài Loan (Trung Quốc) mang đến thêm những trải nghiệm thực tế, góp phần giúp các golfer trẻ từng bước hoàn thiện để hướng tới những sân chơi quốc tế có chất lượng cao hơn trong tương lai.

Trọng Đạt
#Golf trẻ #Taiwan Junior Golf #Việt Nam #Thành tích #Trải nghiệm #Chơi golf

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